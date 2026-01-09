El Cross Ciudad de Valladolid pasa a ser nacional por cuestiones presupuestarias

Valladolid, 9 ene (EFE).- El Cross Ciudad de Valladolid, que hasta el pasado año ostentaba la categoría de internacional, pasa a tener la de Cross Nacional "por cuestiones presupuestarias", tal y como ha confirmado durante su presentación el presidente de la Federación de Atletismo de Castilla y León, Gerardo García.

Aun así, esta prueba sigue siendo "la segunda de España con mayor número de participantes -1.500- después de la de Atapuerca", y contará con la presencia de varios de los corredores más importantes del país, como el finalista de los Juegos Olímpicos de París Daniel Arce; Javier Guerra y Younes Kniya, o Lidia Campo, María Viciosa y Jimena Blanco.

Otras destacadas atletas como María Forero o Ángela Viciosa no podrán estar en esta cita, que tendrá lugar el 11 de enero en el Circuito de La Cañada Real de Valladolid, ya que han sido convocadas con la selección española para competir en el Campeonato del Mundo.

"Se espera una mañana fresca, propia de esta época del año y, aunque amenaza lluvia, esperamos que si aparece, sea una vez terminado el cross, como pasó el año anterior", ha añadido.

La concejala de Deportes, Mayte Martínez, ha destacado el esfuerzo de la federación por organizar este evento deportivo "que reúne a 1.500 corredores en las diferentes categorías, desde sub12 hasta la absoluta, y que permitirá disfrutar de los atletas de base, las jóvenes promesas y los que ya son un referente nacional".

Con un presupuesto de 40.000 euros, el Cross Nacional Ciudad de Valladolid, que cumple su 38ª edición, sigue manteniéndose como referente en el calendario nacional de atletismo, a pesar del cambio propiciado por cuestiones económicas, con un ajuste de las distancias, por lo que se reduce a 8.000 metros la categoría absoluta.

Además, también incluye el Campeonato de Castilla y León de Campo a Través, individual y por clubes, del que saldrán los clasificados para el Campeonato de España de esta modalidad atlética, por lo que podrá verse a los corredores más importantes de la comunidad. EFE

