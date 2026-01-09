El clásico Movistar-ElPozo Murcia marca la última jornada antes del parón por el Europeo

Redacción deportes, 9 ene (EFE).-La Primera División del fútbol sala español afronta este fin de semana la disputa de la decimoséptima jornada, la última antes del parón de selecciones motivado por la celebración del Europeo que tendrá lugar en Lituania, Letonia y Eslovenia.

El sábado se abrirá con uno de los grandes duelos del campeonato, el clásico entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Movistar Inter en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (14:00 horas)

Los murcianos parten con ventaja anímica tras un sólido inicio de año en el que mantienen el liderato con 39 puntos sumados, mientras que el conjunto torrejonero continúa inmerso en un calendario de enorme dificultad, después de medirse al Palma Futsal y al Barça, con el que perdió por 5-2, y antes de afrontar un nuevo examen ante uno de los aspirantes al título.

A continuación a las 16:00 horas, el ATP Iluminación Ribera Navarra se desplazará a Galicia para enfrentarse al Noia Portus Apostoli con la necesidad urgente de sumar, ya que la permanencia se sitúa a ocho puntos. La tarde (17:00 horas) continuará en Vista Alegre con el choque entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad e Illes Balears Palma Futsal, dos equipos con objetivos bien definidos que buscan seguir consolidando su posición sin la presión de la urgencia inmediata.

Una hora más tarde, el Quesos El Hidalgo Manzanares recibirá a un Servigroup Peñíscola al alza, impulsado por la buena dinámica mostrada en la última semana. El trabajo de Santi Valladares ha devuelto la confianza a un equipo que aspira a competir de tú a tú incluso ante las revelaciones del curso y con las eliminatorias por el título como principal objetivo.

El Olivo Arena (19:00 horas) acogerá otro de los grandes encuentros de la jornada, con el Jaén Paraíso Interior poniendo a prueba su racha de cuatro victorias consecutivas frente a un Barça obligado a no ceder terreno en la lucha por los puestos altos.

Los azulgranas no pueden permitirse descolgarse de la pelea con ElPozo. Cerrará la jornada sabatina el duelo entre Family Cash Alzira y Jimbee Cartagena Costa Cálida, en el que los valencianos tratarán de recortar distancias con la zona tranquila antes del parón internacional ante el flamante campeón de la Supercopa de España por tercera vez consecutiva. EFE

