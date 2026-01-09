Espana agencias

El clásico Movistar-ElPozo Murcia marca la última jornada antes del parón por el Europeo

Guardar

Redacción deportes, 9 ene (EFE).-La Primera División del fútbol sala español afronta este fin de semana la disputa de la decimoséptima jornada, la última antes del parón de selecciones motivado por la celebración del Europeo que tendrá lugar en Lituania, Letonia y Eslovenia.

El sábado se abrirá con uno de los grandes duelos del campeonato, el clásico entre ElPozo Murcia Costa Cálida y Movistar Inter en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz (14:00 horas)

Los murcianos parten con ventaja anímica tras un sólido inicio de año en el que mantienen el liderato con 39 puntos sumados, mientras que el conjunto torrejonero continúa inmerso en un calendario de enorme dificultad, después de medirse al Palma Futsal y al Barça, con el que perdió por 5-2, y antes de afrontar un nuevo examen ante uno de los aspirantes al título.

A continuación a las 16:00 horas, el ATP Iluminación Ribera Navarra se desplazará a Galicia para enfrentarse al Noia Portus Apostoli con la necesidad urgente de sumar, ya que la permanencia se sitúa a ocho puntos. La tarde (17:00 horas) continuará en Vista Alegre con el choque entre Córdoba Patrimonio de la Humanidad e Illes Balears Palma Futsal, dos equipos con objetivos bien definidos que buscan seguir consolidando su posición sin la presión de la urgencia inmediata.

Una hora más tarde, el Quesos El Hidalgo Manzanares recibirá a un Servigroup Peñíscola al alza, impulsado por la buena dinámica mostrada en la última semana. El trabajo de Santi Valladares ha devuelto la confianza a un equipo que aspira a competir de tú a tú incluso ante las revelaciones del curso y con las eliminatorias por el título como principal objetivo.

El Olivo Arena (19:00 horas) acogerá otro de los grandes encuentros de la jornada, con el Jaén Paraíso Interior poniendo a prueba su racha de cuatro victorias consecutivas frente a un Barça obligado a no ceder terreno en la lucha por los puestos altos.

Los azulgranas no pueden permitirse descolgarse de la pelea con ElPozo. Cerrará la jornada sabatina el duelo entre Family Cash Alzira y Jimbee Cartagena Costa Cálida, en el que los valencianos tratarán de recortar distancias con la zona tranquila antes del parón internacional ante el flamante campeón de la Supercopa de España por tercera vez consecutiva. EFE

jmd/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El exrector de la Carlos III, al banquillo por presuntas irregularidades en un proceso de selección

El exrector de la Carlos

Condenado a 12 años en un centro psiquiátrico por matar de 21 puñaladas a un conocido

Infobae

Sumar y Podemos acusan a Feijóo de mentir por decir ahora a la jueza que Mazón no le informó en tiempo real de la dana

Sumar y Podemos acusan a

El PPC no acudirá a la reunión convocada por Illa para explicar la nueva financiación

Infobae

Marta Hazas y Javier Veiga diseccionan la vida en pareja en 'Un matrimonio sin filtros'

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo asegura ante la jueza

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

Precio del oro en España hoy viernes 9 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”