El Ceuta recupera para Málaga a su organizador Rubén Díez pero no al goleador Marcos

Ceuta, 9 ene (EFE).- El Ceuta recuperará para este domingo en el estadio de La Rosaleda de Málaga a su organizador, Rubén Díez, pero no podrá contar con su goleador Marcos Fernández, quien padece unas molestias de rodilla.

Rubén Díez, uno de los titulares indiscutibles en el centro del campo, volverá al equipo después de haber cumplido la sanción federativa por acumulación de amonestaciones que le impidió estar presente el pasado domingo ante el Andorra.

El aragonés es uno de los fijos en las alineaciones del técnico sevillano José Juan Romero, que recupera así a una de sus piezas fundamentales en esta primera vuelta del campeonato liguero.

Sin embargo, Marcos Fernández, autor de cinco goles en el equipo ceutí, no podrá ser de la partida ya que se trata con su club de origen, el Espanyol, de unas molestias de rodilla que ya le impidieron poder jugar ante los andorranos.

Marcos Fernández, que está cedido en el Ceuta por el conjunto catalán, está siendo tratado por los servicios médicos del Espanyol.

El que sí volverá a entrar en la convocatoria frente al Málaga es el delantero Marc Domenech, que ya debutó el domingo pasado tras haber llegado dos días antes como cedido por el Real Mallorca en el primer refuerzo del mercado de invierno.

El Ceuta continúa con el sondeo del mercado a la búsqueda de varias opciones de potenciar la plantilla ya que la intención del club es incorporar en estos días a un delanterocentro, dos extremos y un centrocampista organizador. EFE

