El CAC-40 logra un récord histórico en mitad de su sesión bursátil del viernes

París, 9 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, logró este viernes un récord histórico en mitad de la jornada al llegar a las 13.00 locales (12.00 GMT) a los 8.317,54 puntos.

El indicador no había superado la barrera de los 8.300 desde el 13 de noviembre de 2025.

Los grupos de lujo L'Óreal y Kering y el banco BNP Paribas encabezaban las subidas del parqué parisino cuando tocó su récord de puntuación.

Un poco más tarde, a las 13.19 CET, el índice mejoraba el 0,83 %, hasta los 8.312,04 puntos, ligeramente por debajo del récord de media jornada.

El CAC-40, que engloba a 40 grandes empresas de Francia, cerró el ejercicio de 2025 con un incremento del 10,42 %, una progresión notable, pero menor que la de otras plazas europeas. EFECOM