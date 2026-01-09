El CAC-40 cierra con un récord por encima de los 8.360 puntos tras subir el 1,44 %

París, 9 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, logró este viernes un máximo histórico al terminar la sesión en 8.362,09 puntos, tras ganar el 1,44 % al cierre.

El CAC-40, que engloba a 40 grandes empresas de Francia y que cotiza desde 1988, pulverizó el anterior récord de puntuación al cierre que databa de 2025.

También las Bolsas de Fráncfort y Londres también terminaron en máximos al cierre.

Los grupos de lujo L'Óreal (6,32 %) y Hermès (3,74 %) y el banco BNP Paribas (5,70 %) encabezaron las subidas del parqué parisino.

L'Óreal se disparó por una recomendación del banco UBS, que prevé una mejora del sector del lujo, tras una reciente fase de ralentización. Asimismo, el banco espera que el grupo de cosméticos registre unas ventas especialmente buenas.

Otras dos grandes multinacionales del lujo, LVMH y Kering, avanzaron el 2,77 % y el 2,45 %, respectivamente.

También la petrolera TotalEnergies, uno de los pesos pesados del índice, terminó la sesión con una robusta subida del 3,26 %.

El CAC-40 cerró el ejercicio de 2025 con un incremento del 10,42 %, una progresión notable, pero menor que la de otras plazas europeas, sobre todo debido a la inestabilidad política en el país y a un enfriamiento del sector del lujo que había tocado techo en 2023 y 2024. EFECOM