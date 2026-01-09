Espana agencias

El Burgos quiere acercarse a los 'playoffs' de ascenso ante un Eibar en racha

Burgos/Eibar (Gipuzkoa), 9 ene (EFE).- El Burgos, que quiere acercarse a los puestos de 'playoffs', y el Eibar, que no conoce la derrota desde el 7 de diciembre, se enfrentan este sábado (18.30 horas) en El Plantío para cerrar la primera vuelta de la LaLiga Hypermotion (Segunda División) con el objetivo de seguir en línea ascendente.

El Burgos, décimo, se encuentra a apenas tres puntos de la sexta plaza, la última de las posiciones que le darían acceso a las eliminatorias por el ascenso a LaLiga EA Sports (Primera).

Luis Miguel Ramis, técnico blanquinegro, confirmó que Lizancos será baja por sanción, mientras que Mateo Mejía y Kevin Appin se han reincorporado recientemente al grupo.

El entrenador del Burgos insistió en el valor estratégico del encuentro, tanto por la clasificación como por la necesidad de mejorar los resultados en casa. "Es un partido de suma importancia por muchas razones. Queremos darle un giro a los resultados en El Plantío, cerrar bien este primer ciclo de liga y que los puntos nos den energía para lo que viene", explicó.

Sobre el Eibar, Ramis rehuyó cualquier atisbo de confianza pese a los números del rival como visitante y a sus bajas. El técnico lanzó un llamamiento a la afición para convertir El Plantío en un factor decisivo y "darle continuidad a lo bueno" que el equipo hace "fuera de casa" y trasladarlo a su estadio.

El Eibar, por su parte, buscará en El Plantío la primera victoria de la temporada como visitante que tanto se le resiste. El equipo armero apenas ha amarrado tres empates en sus visitas en esta campaña 2025-2026 y, si quiere alejarse de los puestos de descenso que abandonó la pasada semana después de dos victorias consecutivas, tiene que puntuar ante el Burgos.

Beñat San José tendrá dos bajas seguras por sanción para el encuentro de este sábado. La primera es la del capitán Anaitz Arbilla, que la pasada jornada ante el Mirandés fue expulsado por ver la tarjeta roja directa. La segunda es el central Marco Moreno, por acumulación de tarjetas amarillas.

Estas dos bajas sensibles en la zaga podrían hacer hueco en el once inicial a jugadores menos habituales, como Arrillaga, que podría gozar de sus primeros minutos de inicio en la liga, y Arambarri.

La duda de Adu Ares también existe, dado que no pudo entrar en la convocatoria a causa de un accidente doméstico. Si consigue recuperarse a tiempo, podría volver a entrar en la lista. Al margen de esos pequeños retoques por obligación, el Eibar volverá a contar con el once tipo que viene empleando en las últimas jornadas y que le está dando excelentes resultados.

- Alineaciones probables:

. Burgos: Cantero, Aitor Buñuel, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian, Atienza, Morante, David González, Íñigo Córdoba, Curro y Fer Niño.

. Eibar: Magunagoitia, Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Arambarri, Arrillaga, Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Mada, Guruzeta, Corpas y Bautista.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (C. valenciano)

Estadio: Municipal de El Plantío (Burgos).

Hora: 18.30. EFE

