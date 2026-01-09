El buque escuela Elcano emprende mañana desde Cádiz su 98 crucero de instrucción

Cádiz, 9 ene (EFE).- El buque escuela de la Armada 'Juan Sebastián de Elcano' se prepara para zarpar mañana sábado del puerto de Cádiz para iniciar su 98 crucero de instrucción, una singladura en la que atravesará dos veces el océano Atlántico para completar la formación de 73 guardiamarinas.

Como cada año, la dotación y los guardiamarinas del velero cumplen desde este viernes los ritos de despedida, como la recepción que les ha ofrecido el alcalde de Cádiz, Bruno García, en el Ayuntamiento.

“En Cádiz nos sentimos parte del Elcano y el Elcano es parte de la ciudad”, ha destacado en el acto el alcalde de la ciudad en la que cada año el buque escuela, que se prepara para celebrar su centenario en 2027, inicia y termina su crucero de instrucción.

El comandante del buque escuela, José María de la Puente Mora-Figueroa, ha agradecido el vínculo de la ciudad con el velero, "un joven de 98 años".

Los 73 guardiamarinas pertenecientes a la 428 promoción del Cuerpo General y 158 de Infantería de Marina completarán su formación en la Armada durante una travesía en la que el crucero tiene previsto pasar 152 días de mar y 50 días de puerto entre escalas de 3 a 5 días.

Al mando del capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, el buque lleva a bordo además a una dotación formada por 20 oficiales, 20 suboficiales, 130 militares de la escala de Marinería y Tropa, y dos maestros civiles.

Desde Cádiz navegará hasta Santa Cruz de Tenerife, a donde llegará el 15 de enero.

El 18 de enero emprenderá la travesía hacia América, para llegar a Puerto España (Trinidad y Tobago) el 16 de febrero.

San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao (isla del reino de los Países Bajos), Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York, en Estados Unidos, serán los otros puertos que visitará el buque escuela.

Desde Nueva York emprenderá su regreso a España el 3 de julio, con una nueva travesía del Atlántico que concluirá el 31 de julio, cuando regrese al puerto de Cádiz.

Durante esta travesía los guardiamarinas de Cuerpo General e Infantería de Marina realizan su plan de estudios del tercer curso de carrera, cursando, entre otras, asignaturas de Navegación, Astronomía, Meteorología, Operaciones Anfibias, Apoyos y Servicios de Combate y Maniobra.

"Además de formarse profesionalmente, la realización del crucero fomenta un importante desarrollo de las relaciones personales, por la estrecha convivencia que se respira a bordo durante el viaje", explica la Armada.

Pero además de formar a los futuros oficiales de la Armada, el bergantín-goleta será de nuevo en este crucero un embajador de España en todos los puertos en los que atraque.

Además, el buque escuela llevará a bordo 30 cajas con productos gastronómicos de la provincia de Cádiz, que serán distribuidos entre las autoridades locales de cada uno de los 24 puertos que el buque visitará durante el crucero de instrucción, una iniciativa con la que el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz pretende difundir la identidad gastronómica de la provincia que se considera el "hogar" del velero.

Vinagre de vino de Jerez, aceite de la Sierra de Cádiz, latas de atún rojo de almadraba en conserva y sal ecológica son algunos de los productos gaditanos que viajarán con Elcano.

Construido en los astilleros ‘Echevarrieta y Larrinaga’ de Cádiz, el buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ fue botado el día 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928.

Lleva casi cien años en la mar con casi un millón novecientas mil millas náuticas navegadas por todos los mares del mundo y con recaladas en más de 70 países diferentes.

De los 97 cruceros de instrucción que ha hecho hasta ahora, once consistieron en una vuelta al mundo.

Tras cumplir el pasado año un "hito" de su historia, como fue llevar a bordo a la princesa Leonor, como también fueron el rey Felipe y Juan Carlos de Borbón, el velero bergantín se prepara para llegar en buena forma a la celebración en 2027 de su centenario. EFE