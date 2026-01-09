Espana agencias

El Atlético traspasa a la centrocampista brasileña Ana Vitória al Corinthians

Redacción Deportes, 9 ene (EFE).- El Atlético de Madrid y el Corinthians brasileño han alcanzado un acuerdo para el traspaso de la centrocampista Ana Vitória, que había llegado al equipo rojiblanco en el mercado invernal de la temporada 2023-2024, según informó este viernes el club español.

La jugadora de 25 años, internacional con Brasil desde 2020, fue cedida por el PSG al Atlético de Madrid en enero de 2024. Tenía contrato con el equipo francés desde el verano de 2023, pero las lesiones no le permitieron consolidarse en la entidad parisina; y, después de medio año de cesión, en el verano de 2024 se confirmó su traspaso al equipo rojiblanco por dos temporadas.

Los problemas físicos lastrarían también su estancia en el conjunto colchonero. Empezó la temporada 2024-2025 con una lesión en el calcáneo que la mantuvo en el dique seco hasta diciembre, y le ha costado alcanzar continuidad desde entonces.

En dos años en el Atlético, Ana Vitória disputó 56 encuentros oficiales: 41 de Liga F, 7 de Liga de Campeones femenina, 7 de Copa de la Reina y uno de Supercopa de España. En ese tiempo, sumó dos goles y cuatro asistencias para las rojiblancas.

Ana Vitória ya jugó en el Corinthians de su Brasil natal, entre 2017 y 2018. Entonces, el equipo se denominaba Corinthians Audax, ya que se había creado gracias a la colaboración de estas dos entidades. La ya exjugadora rojiblanca sumó en 2017 el título de la Copa Libertadores con el que ahora vuelve a ser su equipo, ahora sin relación con Audax.

Es la segunda futbolista del Atlético de Madrid que abandona la disciplina rojiblanca en este mercado de invierno, después de que el pasado martes se hiciera oficial la salida de la venezolana Gaby García, quien sí estaba teniendo un papel protagonista en el equipo, rumbo al América de México. EFE

