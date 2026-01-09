Espana agencias

El Andorra y la Cultural, duelo de recién ascendidos que buscan afianzar la permanencia

Andorra La Vella/León, 9 ene (EFE).- El FC Andorra y la Cultural Leonesa, dos recién ascendidos a la Liga Hypermotion, se citan este sábado (16.15 horas) en el Nou Estadi de la FAF de Encamp empatados a 24 puntos y con el reto de afianzar la permanencia y alejarse de la parte baja de la tabla.

El equipo del Principado, con Carles Manso como cabeza visible de un equipo técnico de trabajo liderado por Gerard Piqué, empezó el año rompiendo una racha de dos victorias consecutivas perdiendo por 2-1 contra el Ceuta.

Con el cambio de entrenador y la apuesta de este grupo de trabajo técnico ha conseguido salir del descenso y actualmente está con los mismos puntos que su rival, a dos del descenso que marca la Real Sociedad B.

Los andorranos, aún atentos al mercado de invierno sin anunciar ningún fichaje, encaran el encuentro con la baja por lesión de Martín Merquelanz y recuperan al defensa central Gael Alonso y el internacional por Guinea Ecuatorial, el portero Jesús Owono.

Carles Manso se volverá a enfrentar con el equipo con el cuál debutó como cabeza visible del banquillo del Principado y que le eliminó de la segunda ronda de la Copa del Rey a comienzos de diciembre a partido único, con 4-2 en el estadio Reino de León.

La Cultural Leonesa aspira a cortar la dinámica descendente de las últimas jornadas con la que cerró e inició el año, con dos derrotas y un empate casero ante la Real Sociedad B que han vuelto a acercar al equipo de José Ángel Ziganda a las plazas de descenso.

Ziganda cuenta, como principal novedad, con la vuelta a la convocatoria del delantero Rubén Sobrino después de casi dos meses ausente por una lesión muscular en el cuádriceps derecho.

No dispondrá del extremo Agustín Pastoriza 'Pibe' ni el centrocampista Pelayo "Yayo" González, ambos con molestias que les mantendrán alejados de la actividad al menos hasta la próxima semana, mientras que Eneko Satrústegui sigue su plan de reincorporación al equipo.

Entre las modificaciones que el técnico pudiera introducir en el once inicial se encuentran el lateral izquierdo, después de las buenas prestaciones ofrecidas por Juan Larios en la segunda parte ante la Real Sociedad B.

En el centro del campo, el veterano Sergi Maestre también gana enteros para su primera titularidad de la temporada, así como la vuelta segura del brasileño Lucas Ribeiro, determinante en el tramo final ante el filial donostiarra y autor del empate.

Alineaciones probables:

FC Andorra: Áron Yaakobishvili; Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Martí Vilà; Efe Akman, Dani Villahermosa, Álvaro Martín; Min-su, Jastin García y 'Lauti' De León.

Cultural Leonesa: Badía; Iván Calero, Barzic, Rodri Suárez, Larios; Thiago Ojeda, Sergi Maestre; Tresaco, Bicho, Chacón y Manu Justo.

Árbitro: Saúl Ais Reig (Comité valenciano).

Hora: 16.15.

Estadio: Nou Estadi de la FAF de Encamp. EFE

