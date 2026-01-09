Espana agencias

Efe Aghama, nuevo fichaje del Huesca: "Busco continuidad, no minutos"

Huesca, 9 ene (EFE).- El primer fichaje de invierno de la SD Huesca, Efe Aghama, ha afirmado que llega al club para asentarse en el fútbol profesional: "Vengo no para sumar minutos, sino para tener continuidad y seguir creciendo y tener proyección ene el club, y no puedo esperar para empezar a jugar con mis compañeros".

El punta nigeriano fue presentado este viernes como nuevo jugador del Huesca para lo que resta de temporada, procedente como cedido del Cádiz, y estas fueron sus primeras palabras con su nueva elástica, tras dos entrenamientos ya con el equipo.

Aghama también piensa que puede hacer cosas positivas para el club: "Aquí podré tener más minutos que en el Cádiz y quiero ayudar al equipo", destacó.

El jugador del Huesca también observó que su nueva escuadra es "un buen equipo, no sólo para poder mantener la categoría" sino para aspirar "a más cosas".

Para el delantero, además, "la categoría está muy igualada y hay que aprovechar todas las oportunidades que se presenten".

A la hora de definirse como jugador, dijo que va a intentar aportar "lo que pueda al equipo", que no se va a esconder y que va a pedir el balón e intentar mejorar "para dar el último pase".

El director deportivo del Huesca, Ángel Martín González, comentó en la presentación que "ya hay hechas tres ofertas más para incorporar nuevos jugadores".

Además, expresó que quiere que el zaguero Jorge Pulido se quede hasta el final de temporada "porque es más que un jugador y un capitán para el Huesca". EFE

