Dominio de Sanders en motos, a espera de una penalización que podría recortar su ventaja

Redacción deportes, 9 ene (EFE).-El Dakar 2026 en la categoría de motos vive una jornada marcada por la incertidumbre tras una actuación dominante de Daniel Sanders (KTM) que podría verse seriamente condicionada por una sanción, aún pendiente de confirmación oficial, debido a un exceso de velocidad en uno de los tramos en los que pasó a casi 100 kilómetros cuando el límite era de 50 en esta sexta etapa, con casi 300 kilómetros.

El piloto australiano firmó una etapa sobresaliente, imponiéndose con autoridad y ampliando de forma notable su ventaja en la clasificación general, aunque el resultado permanece en entredicho por una posible infracción de velocidad.

Sanders se adjudicó la etapa con un tiempo de 3h 36:50, aventajando en 4:43 al estadounidense Ricky Brabec y en 5:57 al español Tosha Schareina.

La diferencia lograda fue una de las más amplias de la presente edición y consolidó, de manera provisional, el liderato del australiano al alcanzar el ecuador del rally.

Sin embargo, el propio piloto reconoció en meta haber excedido el límite de velocidad en un tramo controlado, una infracción que, según fuentes de la organización, de confirmarse, la penalización sería de seis minutos, lo que alteraría de forma sustancial el resultado final de la etapa.

La estrategia del equipo KTM fue determinante en el desarrollo del día y el argentino Luciano Benavides abrió pista y Sanders partió inmediatamente detrás, una situación favorable que el conjunto austriaco supo aprovechar.

Benavides mantuvo un ritmo contenido, permitiendo que Sanders lo alcanzara antes de la mitad de la especial. A partir de ese momento, el líder pudo beneficiarse de las bonificaciones por apertura y aumentar aún más las diferencias con un ritmo muy elevado.

A la espera de la decisión definitiva de los comisarios, la clasificación general podría experimentar cambios relevantes.

Antes de aplicar la posible sanción, Sanders cuenta con una ventaja de 6:45 sobre el estadounidense Brabec, margen que quedaría reducido de forma drástica.

El español Tosha Schareina, tercero en la etapa, se vería beneficiado por la penalización del australiano, recortando parte de la desventaja acumulada tras una jornada sólida. EFE

