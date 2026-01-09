Espana agencias

Detenidos dos albaneses que custodiaban un alijo de hachís con armas Kalashnikov en Cádiz

Algeciras (Cádiz), 9 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas de origen albanés que custodiaban más de mil kilos de hachís en una casa de campo situada en la zona de Pelayo de Algeciras (Cádiz) con tres armas de guerra automáticas tipo Kalashnikov (AK-47).

En una nota de prensa, la Policía explica este viernes que esta operación vuelve a constatar el incremento detectado en los últimos meses de la violencia y del uso de armas de fuego por parte de las redes criminales para proteger grandes alijos de hachís y cocaína, tanto frente a la acción policial como ante posibles bandas rivales, así como la creciente especialización, capacidad operativa y dimensión internacional de estas organizaciones.

Todo ello, indica, eleva el riesgo que estas redes suponen para la seguridad ciudadana y para los agentes que combaten el narcotráfico.

La detención de los dos albaneses se produjo en el marco de la operación LUX contra el tráfico de drogas, una investigación que permitió localizar un inmueble utilizado por una organización criminal del narcotráfico como 'guardería', los lugares destinados a ocultar y custodiar grandes cantidades de droga.

En este caso, allí almacenaban los fardos de hachís que la red había introducido por la franja costera comprendida entre Algeciras y Tarifa.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos individuos de origen albanés, encargados de la vigilancia del alijo con tres fusiles Kalashnikov municionados, en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad inmediata para abrir fuego.

"El empleo de este tipo de armamento por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas reviste una especial gravedad en el Campo de Gibraltar, una zona especialmente sensible por su carácter estratégico dentro de las rutas del narcotráfico", explica la Policía.

Los detenidos han sido puestos este viernes a disposición del juez de guardia de Algeciras, que ha decretado su ingreso en prisión.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. EFE

