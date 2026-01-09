Espana agencias

Detenido un hombre de 84 años por apuñalar a una mujer en el abdomen en Pamplona

Pamplona, 9 ene (EFE).- Un agente de la Policía Foral fuera de servicio ha reducido y detenido este viernes a un hombre de 84 años tras agredir con un arma blanca a una mujer de mediana edad en la vía pública, en Pamplona.

Según han informado fuentes policiales, el agresor ha asestado una puñalada en el abdomen a la víctima, que ha resultado herida de diversa consideración y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra para su atención médica.

La rápida intervención de agentes de la Policía Nacional, que han acudido en apoyo del agente autonómico, ha permitido asegurar la zona y culminar la detención del presunto agresor, que ha sido trasladado a dependencias de la Policía Foral.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que ambas personas se conocían con anterioridad, pero no han precisado si se trata de una agresión machista, ya que se desconoce todavía el motivo de la agresión.

En la actuación han intervenido patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral y de la Policía Nacional, y la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del suceso, que pasa al ámbito judicial.EFE

