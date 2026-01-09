Espana agencias

Detenida una mujer por mendigar con su bebé, que presentaba intoxicación por cocaína

Guardar

Palencia, 9 ene (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Palencia capital a una mujer de 35 años por presuntamente utilizar a su bebé de 16 meses para ejercer la mendicidad, después de que el menor fuera hallado en una situación de abandono y se le detectara posteriormente una intoxicación por cocaína.

Según ha informado este viernes la Comisaría Provincial, a mediados del pasado diciembre, agentes de la Policía Local identificaron de madrugada a una mujer en un hotel de Palencia que estaba pidiendo dinero a los clientes con el argumento de necesitar un taxi para desplazarse a un pueblo de la provincia y comprar medicamentos, utilizando como reclamo al bebé.

A pesar de haber recaudado una cantidad de dinero, la mujer permanecía alojada en el establecimiento junto a un hombre, lo que llevó a los agentes a intervenir ante la situación de posible desprotección del menor.

De forma preventiva, el niño fue puesto a disposición de un centro de menores y los hechos se comunicaron a la Policía Nacional.

Posteriormente, tras las investigaciones realizadas por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Comisaría de Policía Nacional se conoció que tras ser sometido a una revisión médica para determinar su estado de salud, el menor presentaba intoxicación por cocaína, presuntamente accidental, mientras estaba al cuidado de su madre, consumidora habitual de sustancias estupefacientes y con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Concluidas las diligencias policiales, que incluyeron la toma de declaración a testigos y la incorporación de informes médicos y sociales, la mujer fue detenida en la mañana de ayer como presunta autora de un delito contra los derechos y deberes familiares.

Tras prestar declaración en presencia de su abogado, ha sido puesta a disposición judicial este viernes y ha quedado en libertad con cargos.

El menor continúa bajo la protección de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. EFE

aaf/mr/ram

