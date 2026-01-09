Espana agencias

Consejero delegado de Repsol trata en Casa Blanca el futuro de la prospección en Venezuela

Washington, 9 ene (EFECOM).- El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estaba este viernes entre los participantes de la reunión que el presidente estadounidense, Donald Trump, y miembros de su Gabinete, mantuvieron con grandes petroleras de todo el mundo para tratar el futuro de la extracción de crudo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Trump había convocado este viernes una reunión con directivos de las principales compañías petroleras para tratar la reconstrucción de la industria del petróleo en Venezuela, un encuentro en el que han participado el secretario de Energía, Chris Wright, el de Estado, Marco Rubio, y el de Interior, Doug Burgum.

Poco antes de la reunión, el presidente republicano resaltó en su red Truth Social que "las mayores compañías petroleras del mundo" participarán en el encuentro. "Todos quieren asistir", agregó.

"Pedimos disculpas a aquellas compañías petroleras a las que no podemos recibir hoy, pero el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, las recibirán durante la próxima semana. Todos están en contacto diario", dijo.

También especificó que este encuentro "será casi exclusivamente sobre el petróleo venezolano" y "la relación de EE.UU. a largo plazo con Venezuela, su seguridad y su gente".

"Un factor muy importante en esta implicación será la reducción de los precios del petróleo para el pueblo estadounidense", indicó.

Además de Repsol, han participado representantes de Chevron, Exxon o ConocoPhillips, y medios estadounidenses apuntaron que también estarían ejecutivos de Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

En el caso de la española Repsol, es la empresa ibérica que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron. EFECOM

