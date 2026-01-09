Espana agencias

Concluye la declaración telemática de Feijóo ante la jueza de la dana tras casi 5 horas

València, 9 ene (EFE).- La declaración que ha prestado en calidad de testigo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha finalizado alrededor de las 14:35 horas, tras casi cinco horas.

El líder de la oposición ha respondido -de forma telemática desde su despacho en el Congreso- a cientos de preguntas sobre la información que recibió del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, su conocimiento de los hechos que se produjeron aquellos días y la forma en la que llegó a València el día 30 de octubre, entre otras muchas cuestiones.

También ha expresado su sorpresa por el hecho de que la jueza no haya llamado a declarar a otras autoridades que, a su juicio, también tuvieron responsabilidades y competencias sobre la emergencia. EFE

