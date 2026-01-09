Cerdanyola-Vila-sana y Manlleu-Fraga miden fuerzas por la segunda plaza

Barcelona, 9 ene (EFE).- El Cerdanyola y el Vila-sana Coop d’Ivars se enfrentarán este sábado en un duelo directo por la segunda posición del Grupo A de la Liga de Campeones, en una tercera jornada en la que el Martinelia Manlleu y el Esneca Fraga protagonizarán un pulso similar en el Grupo B.

Aunque todavía queda por disputarse toda la segunda vuelta, la fase de grupos empieza a perfilar sus tendencias y las segundas posiciones, que otorgan el billete directo a la Final a Cuatro, comienzan a adquirir un valor estratégico clave.

En el Grupo A, el Cerdanyola recibe al Vila-sana este sábado (17:00 CET) tras golear al colista Trissino italiano (3-8). El conjunto ilerdense, por su parte, visitará Can Xarau después de caer en un duelo muy equilibrado ante el Telecable, decidido por un tanto de la internacional española Marta Piquero tras el descanso y que resultó definitivo (4-3).

Ambos equipos, igualados a tres puntos pero con dinámicas opuestas, buscarán un golpe de autoridad que les permita ocupar en solitario la segunda plaza y no perder comba con el liderato.

En este sentido, el Telecable -líder con pleno de victorias- recibe al Trissino (19:15 CET), aún sin puntuar, y sobre el papel parte como claro favorito.

El cuadro asturiano, que aspira a recuperar el trono continental tres años después, ha arrancado la competición con paso firme y, en función del resultado del duelo directo, podría abrir una brecha significativa respecto al tercer clasificado.

En el Grupo B, la igualdad es máxima. El Benfica lidera con cuatro puntos, pero dejó escapar dos en la última jornada tras llegar al descanso con ventaja de 0-2 ante el Esneca Fraga, que rescató el empate en los minutos finales.

El Manlleu, segundo con tres puntos, recibe al Esneca Fraga (17:00 CET) con el objetivo de encadenar su segundo triunfo consecutivo tras imponerse al Generali Palau en la última jornada gracias a un solitario gol de Núria Garciolo en la primera mitad.

El conjunto aragonés, que acumula dos empates, necesita empezar a sumar de tres para no descolgarse de la lucha por la Final a Cuatro y se encomendará a la argentina Adriana Soto, autora de los dos tantos frente al Benfica, para lograrlo.

La tercera jornada se cerrará el domingo con el complicado desplazamiento del Generali Palau, colista con un punto, a la pista del Benfica (16:00 CET), un equipo sólido y fiable liderado por las españolas Sara Roces y Aimee Blackman.

Al vigente campeón le está pasando factura la profunda reestructuración sufrida tras perder el pasado verano a tres piezas clave de su éxito europeo -Mariona Colomer, Elsa Salvanyà y Aina Florenza- y la falta de una primera victoria empieza a comprometer seriamente sus opciones de revalidar el título continental. EFE

