Catar puja por albergar la Supercopa de 2027… en febrero

Óscar Maya Belchí

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se encuentra en Yeda (Arabia Saudí) mientras se disputa la Supercopa de España con varios temas encima de la mesa en su agenda. Entre ellos, avanzar negociaciones de cara a la sede de la Supercopa para 2027, buscar alternativas en el calendario y acercar posturas con los clubes participantes en la presente edición.

La RFEF ya tiene firmada la continuidad de Arabia Saudí como sede de la Supercopa de España hasta 2029. Un torneo que, en la actualidad, aporta 51 millones de euros por año a las arcas federativas.

Eso sí, en 2027, Arabia Saudí acoge la Copa Asia del 7 de enero al 5 de febrero, lo que saca de la ecuación al país para albergar la que sería la séptima edición de la Supercopa.

Con esta disyuntiva, aparece un país vecino, Catar, como alternativa. Ya albergó el Mundial de 2022 y en marzo de 2026 acogerá la ‘Finalissima’ entre Argentina, Campeona de América, y España, campeona de Europa.

Y, ahora, puja fuerte por albergar la Supercopa de España. En 2027… y en el futuro. Con Arabia Saudí teniendo contrato hasta la edición de 2029, inclusive. Tres años vista, pero negociaciones en marcha también para dirimir cuál será la sede del torneo al concluir el contrato actual.

Además, la Supercopa podría cambiar de fecha. De disputarse en los primeros días del año a ser trasladada a febrero. Un objetivo en el que trabaja la RFEF de cara ya a la edición del próximo año.

Rafael Louzán aprovecha también su estancia en Yeda para acercar posturas con los clubes participantes y analizar el estado actual del fútbol español.

El miércoles se reunió con las delegaciones de FC Barcelona y Athletic Club, cuyo presidente pidió públicamente un reparto más equitativo de los premios del torneo, en sus respectivos hoteles de concentración, y este jueves hizo lo propio con Atlético de Madrid y Real Madrid.

Encuentros agendados en el marco de ampliar las vías de diálogo con los clubes, conocer sus inquietudes de cara al corto y medio plazo y que estuvo marcado por la buena sintonía entre todas las partes.

Una de las máximas que quiso recuperar Louzán desde que fue nombrado presidente de la RFEF tras la salida de Luis Rubiales y que se pondrá en escena también este viernes en Yeda, cuando acuda, junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas, a la ‘Fan Zone’ instalada en Yeda Corniche, punto emblemático de la ciudad con 30 kilómetros de paseo marítimo junto al Mar Rojo, y en el que se desarrollan diferentes actividades en horario de 16:00 a 01:00 de la madrugada para que los aficionados locales puedan disfrutar de experiencias alrededor de la disputa de la Supercopa de España. EFE

