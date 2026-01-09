Espana agencias

Carlos Álvarez: “Siempre creímos, pero el nuevo entrenador hace que creas más fuerte”

Guardar

València, 9 ene (EFE).- El centrocampista del Levante Carlos Álvarez se mostró convencido de que el equipo está capacitado para abandonar los puestos de descenso y mantener la categoría y apuntó que el cambio de entrenador, con la llegada del portugués Luís Castro, les ha hecho creer “más fuerte” en la permanencia.

“Cuando vienen los entrenadores nuevos, el equipo cambia un poco la energía, la forma de pensar. Siempre hemos creído, pero, cuando pasas por momentos malos, el nuevo entrenador hace que creas otra vez más y más fuerte. Creo que está siendo una de las claves”, dijo el andaluz en una rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo.

“Cada uno de nosotros esperamos estar más cerca de nuestra mejor versión porque es lo único que nos va a acercar a cumplir el objetivo. Estamos capacitados para sacarlo. Si somos capaces de coger esa buena dinámica y que los jugadores demos ese paso hacia delante, tenemos un equipo preparado para poder hacerlo”, añadió.

El futbolista del Levante recalcó la importancia de lograr la segunda victoria seguida del año, después de haber ganado en Sevilla el pasado domingo, y destacó la necesidad de estrenar su casillero de triunfos como local el próximo domingo ante el Espanyol, un rival que en su opinión “está haciendo una grandísima temporada”.

"Nosotros venimos con la ilusión y con toda la fe y la creencia de que podemos ganar el partido y que sea nuestra primera victoria en casa. Confiamos plenamente en el plan de trabajo que llevamos durante toda la semana y creo que tenemos nuestras armas para poder hacerles daño y sacar nuestra primera victoria en casa”, declaró.

“Es muy importante que cuando juguemos en casa sintamos que con la afición somos uno más y eso para mí es clave. Hacernos muy fuertes y que no tengamos dudas porque la duda lo único que siembra es la actitud negativa y, si todos afrontamos las cosas con una actitud positiva, vamos a estar mucho más cerca de conseguirlo como ya os aseguro que así lo sentimos dentro del vestuario”, afirmó.

Además, Carlos Álvarez, de 22 años y que vive en el Levante su primera experiencia en Primera con regularidad tras haber debutado con el Sevilla, admitió que vive “un sueño” y apostó por seguir jugando “muchos años” en este tipo de campos. “Estoy disfrutando como un niño. Si somos capaces de coger una regularidad y ganar más, lo viviré más feliz”, dijo.

El jugador andaluz también confesó que tiene que convivir con la pubalgia que sufrió en pretemporada y que retrasó su mejor versión. “Hubo un momento en verano que lo veía bastante negro. Nunca se me ha terminado de ir por completo pero hemos encontrado un punto que me ayuda a estar lo más limpio posible. Es algo con lo que sigo conviviendo”, finalizó. EFE

pzm/nhp/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los exportadores hortofrutícolas creen que el acuerdo UE-Mercosur no tiene ventajas

Infobae

Hoy es noticia en España (23:00 horas)

Infobae

El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir

Infobae

El sábado, precipitaciones en el tercio norte peninsular y cota de nieve desde 800 metros

Infobae

Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España