Canciller de Uruguay: El acuerdo es una "estupenda esperanza" para la UE y el Mercosur

Montevideo, 9 ene (EFECOM).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró este viernes que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur es para ambas partes una "estupenda esperanza" con bases jurídicas muy sólidas que ahora debe ser construida.

Así lo indicó el ministro en una entrevista con la Agencia EFE en la que confirmó que viajará a Paraguay para la firma del 17 de enero junto al presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se celebrará en Asunción.

Los embajadores permanentes ante la UE habían llegado en la mañana a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento escrito.

"Estaba claro que la voluntad estaba", puntualizó Lubetkin, quien añadió que lo ocurrido cuando no se firmó en diciembre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú "fue solamente un tropezón".

"Italia hizo un cambio a último momento por razones que poco tienen que ver con el Mercosur, creo yo. Ellos representaban el 14 % y eso modificaba todo. El hecho de que evidentemente lograron cerrar los acuerdos intereuropeos facilitó el desbloqueo de toda la situación. No hay más explicación que esa", dijo este viernes.

Añadió que ahora se ingresará en una nueva fase que será la de la aprobación en el Europarlamento y puntualizó que "está claro" que las "familias políticas europeas" van a votarlo.

Por otro lado, detalló que en Uruguay hay un compromiso del Parlamento y de todo el sistema político de votarlo rápidamente, lo que significará la activación inmediata del país sudamericano dentro del acuerdo de manera provisoria.

En ese sentido, celebró que, frente a los grandes temas, en Uruguay "hay políticas de Estado" y el sistema actúa en forma conjunta. EFECOM

