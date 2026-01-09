Espana agencias

Campeona ajedrecista exiliada en Francia: "Las protestas alimentan la esperanza en Irán"

Guardar

París, 9 ene (EFE).- Mitra Hejazipour, la campeona de ajedrez que se exilió en Francia tras negarse a portar el velo islámico con el equipo iraní en 2019, consideró este viernes que las actuales protestas, unidas al debilitamiento del régimen y de sus aliados, alimentan "una inmensa esperanza" de cambio político en Irán.

"La unidad nacional sin precedentes, la fragmentación interna del poder y el debilitamiento de sus apoyos alimentan hoy una inmensa esperanza. Mi deseo profundo es que no sea necesaria una intervención extranjera y que el pueblo iraní pueda, mediante su propia movilización, poner fin a 47 años de opresión", declaró Hejazipour, en declaraciones por escrito a EFE.

ConsideradO uno de los principales rostros del exilio iraní en Francia, la ajedrecista, de 32 años y naturalizada francesa en 2023 gracias a un decreto del Gobierno galo, apuntó al debilitamiento de los aliados del Régimen de los Ayalotás como uno de los factores que pueden contribuir a una nueva era en el país.

Hejazipour citó a Hizbulá, en el Líbano, y a Hamás, en Gaza, pero también "a otros aliados estratégicos".

"El régimen de Bashar al-Asad en Siria ya no está en el poder, y Nicolás Maduro, que desempeñaba un papel clave en evitar las sanciones internacionales y el tráfico de drogas, ya no es un apoyo efectivo" para la República Islámica, indicó la deportista.

Recordó que Teherán "ha perdido gran parte de sus capacidades nucleares" tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel de mediados de 2025, en la que fue crucial la intervención de Estados Unidos en favor del Estado hebreo.

Inquieta por la situación de sus allegados en Irán, donde buena parte de las comunicaciones están cortadas, Hejazipour denunció que "la represión ha cruzado un nuevo umbral" y aseguró que en la última noche las fuerzas de seguridad iraníes "utilizaron armas pesadas, incluidas ametralladoras, contra los manifestantes".

Al menos 45 de ellos, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultaron heridos en los primeros 12 días de protestas en Irán, según difundió el jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, que no ha actualizado esos datos un día después.

La deportista, que se consagró campeona de ajedrez de Francia al poco tiempo de ser naturalizada en 2023, mencionó a Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán que reinó en el país hasta la revolución islámica de 1979, como "una figura central de la oposición".

"No se trata de un pretendiente que impone un sistema, sino un símbolo de unificación de las fuerzas opuestas al régimen", refirió.

Para la ajedrecista, Reza Pahlavi "no busca necesariamente restablecer una monarquía, sino que se propone como líder de la transición", dejando que el pueblo iraní "elija democráticamente su futuro sistema, ya sea una monarquía constitucional (como en el Reino Unido) o una república (como en Francia)".

Hejazipour aclaró que, "contrariamente a lo que han afirmado algunos comentaristas extranjeros", no se trata de "una simple protesta contra el alto coste de la vida".

"Desde el principio, las consignas han apuntado a la totalidad del régimen y al Guía Supremo, con lemas muy claros: 'Muerte al dictador', 'Libertad, libertad, libertad'", declaró. EFE

(foto archivo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juzgado desestima la petición de ex pareja de Ilia Topuria de viajar con su hija a Miami

Infobae

El Peñarol uruguayo ficha al atacante argentino Gastón Togni

Infobae

16-15. España remonta a Australia y cierra su preparación para el Europeo con dos triunfos

Infobae

El año parlamentario se abre el jueves con las explicaciones de Albares, Montero y Aagesen

Infobae

Matarazzo repite once; el Getafe sale con Nyom y el canterano Mestanza

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España