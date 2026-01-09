Campeona ajedrecista exiliada en Francia: "Las protestas alimentan la esperanza en Irán"

París, 9 ene (EFE).- Mitra Hejazipour, la campeona de ajedrez que se exilió en Francia tras negarse a portar el velo islámico con el equipo iraní en 2019, consideró este viernes que las actuales protestas, unidas al debilitamiento del régimen y de sus aliados, alimentan "una inmensa esperanza" de cambio político en Irán.

"La unidad nacional sin precedentes, la fragmentación interna del poder y el debilitamiento de sus apoyos alimentan hoy una inmensa esperanza. Mi deseo profundo es que no sea necesaria una intervención extranjera y que el pueblo iraní pueda, mediante su propia movilización, poner fin a 47 años de opresión", declaró Hejazipour, en declaraciones por escrito a EFE.

ConsideradO uno de los principales rostros del exilio iraní en Francia, la ajedrecista, de 32 años y naturalizada francesa en 2023 gracias a un decreto del Gobierno galo, apuntó al debilitamiento de los aliados del Régimen de los Ayalotás como uno de los factores que pueden contribuir a una nueva era en el país.

Hejazipour citó a Hizbulá, en el Líbano, y a Hamás, en Gaza, pero también "a otros aliados estratégicos".

"El régimen de Bashar al-Asad en Siria ya no está en el poder, y Nicolás Maduro, que desempeñaba un papel clave en evitar las sanciones internacionales y el tráfico de drogas, ya no es un apoyo efectivo" para la República Islámica, indicó la deportista.

Recordó que Teherán "ha perdido gran parte de sus capacidades nucleares" tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel de mediados de 2025, en la que fue crucial la intervención de Estados Unidos en favor del Estado hebreo.

Inquieta por la situación de sus allegados en Irán, donde buena parte de las comunicaciones están cortadas, Hejazipour denunció que "la represión ha cruzado un nuevo umbral" y aseguró que en la última noche las fuerzas de seguridad iraníes "utilizaron armas pesadas, incluidas ametralladoras, contra los manifestantes".

Al menos 45 de ellos, incluidos ocho niños, han muerto y cientos más resultaron heridos en los primeros 12 días de protestas en Irán, según difundió el jueves la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, que no ha actualizado esos datos un día después.

La deportista, que se consagró campeona de ajedrez de Francia al poco tiempo de ser naturalizada en 2023, mencionó a Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán que reinó en el país hasta la revolución islámica de 1979, como "una figura central de la oposición".

"No se trata de un pretendiente que impone un sistema, sino un símbolo de unificación de las fuerzas opuestas al régimen", refirió.

Para la ajedrecista, Reza Pahlavi "no busca necesariamente restablecer una monarquía, sino que se propone como líder de la transición", dejando que el pueblo iraní "elija democráticamente su futuro sistema, ya sea una monarquía constitucional (como en el Reino Unido) o una república (como en Francia)".

Hejazipour aclaró que, "contrariamente a lo que han afirmado algunos comentaristas extranjeros", no se trata de "una simple protesta contra el alto coste de la vida".

"Desde el principio, las consignas han apuntado a la totalidad del régimen y al Guía Supremo, con lemas muy claros: 'Muerte al dictador', 'Libertad, libertad, libertad'", declaró. EFE

