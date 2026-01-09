Espana agencias

Bordalás: "Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie"

Guardar

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que no se merece la situación que vive en su club, mermado por una plantilla con pocos efectivos, con varias bajas por lesión y con dudas a la hora de reforzarse en el mercado de invierno.

Bordalás y su equipo perdieron frente a la Real Sociedad 1-2 con un gol de Mikel Aramburu en el minuto 96. El Getafe pasó de la alegría con el tanto de Juanmi en el 90 al chasco después del acierto del cuadro donostiarra. Después, ante los medios de comunicación, se quejó de la situación por la que vive en la entidad presidida por Ángel Torres.

"Estoy bien. Alicaído no, estoy triste. Es una realidad. No me merezco lo que se está haciendo. Soy un entrenador que saco rendimiento, pero llega un momento que sacas punta y punta y el lápiz se acaba. Recuerdo de niño que el lápiz se acababa. El lápiz prácticamente nos lo hemos comido y ya no queda lápiz. Entonces, es la realidad. Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie", dijo.

"Todo el mundo ha visto el partido. Cuando parecía un empate, ese gol nos ha privado de poder sumar un punto. Es una situación como todo el mundo sabe con falta de efectivos y con un equipo muy mermado. No se puede reprochar nada a los chicos. Hemos acabado con tres jugadores del filial. Han dado lo que pueden y animarles. Poco más se puede hacer", añadió.

Bordalás dejó claro que habla "de realidad que pueden ver todos" y que semana tras semana sufre de la falta de efectivos en su equipo. Después, enumeró a algunos jugadores que están haciendo un gran esfuerzo:

"Muchos están haciendo un gran derroche. Estamos hablando de Soria, Luis Milla, Mauro Arambarri... Están jugando todo y al final están muy preocupados también. Eso les hace ir al límite. Hacen un esfuerzo sobrehumano y lo están pagando. Lo estamos viendo".

"Hoy enfrente teníamos a un grandísimo equipo. La Real tiene un plantillón y hemos hecho lo que buenamente hemos podido. El equipo lo da todo. Hemos encontrado un gol. Era un premio muy grande. Me alegraba mucho por los chicos. Pero es una pena el final", manifestó.

"Tenemos que descansar y preparar el próximo partido. Nos enfrentamos al Valencia, un rival directo en la clasificación, no por historia y potencial. Es muy importante ganar estos próximos partidos, descansar y levantarse de este golpe. Estaba dentro de lo normal por como iba el partido, pero cuando ocurre en el último momento duele más. La Real tiene más argumentos que nosotros", finalizó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Maíllo aboga por que España abandere la oposición al "fascismo norteamericano" de Trump

Infobae

Feijóo propone reformar el suplicatorio para que no sirva para "amnistiar al sanchismo"

Infobae

Las leyendas de Uruguay vencen 5-2 a las de Argentina en la playa de Punta del Este

Infobae

Tiempo estable este domingo, salvo precipitaciones débiles en el noroeste peninsular

Infobae

Opiniones divididas entre empresarios paraguayos ante firma de histórico pacto UE-Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España