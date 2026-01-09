Bordalás: "Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie"

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este viernes en rueda de prensa que no se merece la situación que vive en su club, mermado por una plantilla con pocos efectivos, con varias bajas por lesión y con dudas a la hora de reforzarse en el mercado de invierno.

Bordalás y su equipo perdieron frente a la Real Sociedad 1-2 con un gol de Mikel Aramburu en el minuto 96. El Getafe pasó de la alegría con el tanto de Juanmi en el 90 al chasco después del acierto del cuadro donostiarra. Después, ante los medios de comunicación, se quejó de la situación por la que vive en la entidad presidida por Ángel Torres.

"Estoy bien. Alicaído no, estoy triste. Es una realidad. No me merezco lo que se está haciendo. Soy un entrenador que saco rendimiento, pero llega un momento que sacas punta y punta y el lápiz se acaba. Recuerdo de niño que el lápiz se acababa. El lápiz prácticamente nos lo hemos comido y ya no queda lápiz. Entonces, es la realidad. Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie", dijo.

"Todo el mundo ha visto el partido. Cuando parecía un empate, ese gol nos ha privado de poder sumar un punto. Es una situación como todo el mundo sabe con falta de efectivos y con un equipo muy mermado. No se puede reprochar nada a los chicos. Hemos acabado con tres jugadores del filial. Han dado lo que pueden y animarles. Poco más se puede hacer", añadió.

Bordalás dejó claro que habla "de realidad que pueden ver todos" y que semana tras semana sufre de la falta de efectivos en su equipo. Después, enumeró a algunos jugadores que están haciendo un gran esfuerzo:

"Muchos están haciendo un gran derroche. Estamos hablando de Soria, Luis Milla, Mauro Arambarri... Están jugando todo y al final están muy preocupados también. Eso les hace ir al límite. Hacen un esfuerzo sobrehumano y lo están pagando. Lo estamos viendo".

"Hoy enfrente teníamos a un grandísimo equipo. La Real tiene un plantillón y hemos hecho lo que buenamente hemos podido. El equipo lo da todo. Hemos encontrado un gol. Era un premio muy grande. Me alegraba mucho por los chicos. Pero es una pena el final", manifestó.

"Tenemos que descansar y preparar el próximo partido. Nos enfrentamos al Valencia, un rival directo en la clasificación, no por historia y potencial. Es muy importante ganar estos próximos partidos, descansar y levantarse de este golpe. Estaba dentro de lo normal por como iba el partido, pero cuando ocurre en el último momento duele más. La Real tiene más argumentos que nosotros", finalizó. EFE