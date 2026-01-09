Beñat San José dice que el entrenador del Burgos es "extraordinario"

Eibar (Gipuzkoa), 9 ene (EFE).- El entrenador del Eibar, Beñat San José, ha dicho hoy que el Burgos, con el que su equipo se mide este sábado en El Plantío, cuenta con muy "buenos jugadores" y con un preparador "extraordinario".

San José habló en rueda de prensa de un rival "trabajado" y con las "ideas clarísimas", y declaró que el partido no va a ser "fácil". "Es un reto y un partido difícil y clave", remarcó.

"Tenemos que seguir con el rendimiento de Ipurua, que ha sido extraordinario en esta primera vuelta. Fuera tenemos que subir el nivel de puntuación porque el de juego está siendo bueno. Hay que mejorar la concentración", advirtió.

Con relación al choque de El Plantío habló de un partido "muy bonito" y "disputado". "El Burgos tiene un juego completo y muy marcado. Es un equipo muy equilibrado y es difícil hacerles daño. Hacen ataques cuando menos lo esperas", señaló.

El Eibar está en una buena dinámica. "Ha sido clave y merecida porque hemos hecho el esfuerzo y el juego y hemos sido perseverantes y constantes y esta es una buena oportunidad para mantener la buena racha", dijo San José, convencido de que "por fin" puede llegar su primera victoria como visitantes.

Se refirió también a las bajas del equipo, aunque prefirió no comentar nada sobre la sanción de tres partidos a Arbilla. "Lo que haya que corregir se hará de puertas adentro. La plantilla es completa para eso para que pueda haber rotaciones por sanción o lesiones. Tengo confianza plena en los jugadores que van a entrar", añadió.

Además de Arbilla y Marco Moreno, sancionados, Adu Ares es baja y sigue con ese "problema doméstico" y con entrenamientos separados. El resto de sus jugadores está "bien".

Calificó de "espectacular" el desplazamiento de tantos aficionados armeros a Burgos. "No sé si serán 400 personas. Se nota un montón cuando nos animan. Agradecerles encima que vayan con mal tiempo. Nos vamos a dejar la piel por ellos. Será clave mantener la portería a cero como hicimos en Córdoba", concluyó. EFE

lrb/ab/asc