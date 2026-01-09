Espana agencias

Beñat San José dice que el entrenador del Burgos es "extraordinario"

Guardar

Eibar (Gipuzkoa), 9 ene (EFE).- El entrenador del Eibar, Beñat San José, ha dicho hoy que el Burgos, con el que su equipo se mide este sábado en El Plantío, cuenta con muy "buenos jugadores" y con un preparador "extraordinario".

San José habló en rueda de prensa de un rival "trabajado" y con las "ideas clarísimas", y declaró que el partido no va a ser "fácil". "Es un reto y un partido difícil y clave", remarcó.

"Tenemos que seguir con el rendimiento de Ipurua, que ha sido extraordinario en esta primera vuelta. Fuera tenemos que subir el nivel de puntuación porque el de juego está siendo bueno. Hay que mejorar la concentración", advirtió.

Con relación al choque de El Plantío habló de un partido "muy bonito" y "disputado". "El Burgos tiene un juego completo y muy marcado. Es un equipo muy equilibrado y es difícil hacerles daño. Hacen ataques cuando menos lo esperas", señaló.

El Eibar está en una buena dinámica. "Ha sido clave y merecida porque hemos hecho el esfuerzo y el juego y hemos sido perseverantes y constantes y esta es una buena oportunidad para mantener la buena racha", dijo San José, convencido de que "por fin" puede llegar su primera victoria como visitantes.

Se refirió también a las bajas del equipo, aunque prefirió no comentar nada sobre la sanción de tres partidos a Arbilla. "Lo que haya que corregir se hará de puertas adentro. La plantilla es completa para eso para que pueda haber rotaciones por sanción o lesiones. Tengo confianza plena en los jugadores que van a entrar", añadió.

Además de Arbilla y Marco Moreno, sancionados, Adu Ares es baja y sigue con ese "problema doméstico" y con entrenamientos separados. El resto de sus jugadores está "bien".

Calificó de "espectacular" el desplazamiento de tantos aficionados armeros a Burgos. "No sé si serán 400 personas. Se nota un montón cuando nos animan. Agradecerles encima que vayan con mal tiempo. Nos vamos a dejar la piel por ellos. Será clave mantener la portería a cero como hicimos en Córdoba", concluyó. EFE

lrb/ab/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Von der Leyen se enfrentará a su cuarta moción de censura por el acuerdo UE-Mercosur

Infobae

Musk dice que pasará a código abierto el nuevo algoritmo de X en una semana

Infobae

Siete detenidos y tres narcolanchas incautadas cuando se refugiaban del oleaje en Barbate

Infobae

La familia de Sandra Peña se querella contra el colegio y docentes tras su suicidio

Infobae

Un muerto y al menos tres rescatados en una explosión en Carabanchel (Madrid)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España