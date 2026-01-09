Bankinter lanza una estrategia para acelerar la implantación de la IA en el banco

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Bankinter ha lanzado un programa estratégico para acelerar la implantación de la inteligencia artificial (IA) generativa en el banco y buscar el máximo retorno de las inversiones que se hagan, ha informado la entidad este viernes en un comunicado.

El banco ha explicado que su nuevo modelo de gobernanza de IA busca también garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y prácticas éticas en su puesta en marcha.

El programa estratégico 'IA First' será liderado por la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, y persigue que la adopción de esta tecnología esté alineada con los objetivos empresariales del banco.

La estrategia tiene un enfoque dual y, por un lado, pondrá el foco en optimizar la selección y ejecución de proyectos de alto impacto en clientes y eficiencia operativa.

El otro objetivo es impulsar la cultura de la IA dentro del banco para fomentar su utilización en el día a día por los empleados para mejorar su productividad.

El actual director de Transformación Digital, Miguel Durán, asumirá el nuevo puesto de director de Transformación de Inteligencia Artificial, una figura que coordinará tecnología y estrategia empresarial para impulsar la adopción de la IA y su integración en todos los niveles de la organización.

El nuevo puesto dependerá en el día a día del director del área de Banca Digital y Finanzas, Jacobo Díaz, y en lo relativo a la agenda de transformación de IA reportará directamente a la consejera delegada.

La nueva estrategia permitirá al banco detectar a tiempo nuevas oportunidades de negocio y de colaboración en el ecosistema de IA. EFECOM