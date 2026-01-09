Espana agencias

Bankinter lanza una estrategia para acelerar la implantación de la IA en el banco

Guardar

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Bankinter ha lanzado un programa estratégico para acelerar la implantación de la inteligencia artificial (IA) generativa en el banco y buscar el máximo retorno de las inversiones que se hagan, ha informado la entidad este viernes en un comunicado.

El banco ha explicado que su nuevo modelo de gobernanza de IA busca también garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y prácticas éticas en su puesta en marcha.

El programa estratégico 'IA First' será liderado por la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, y persigue que la adopción de esta tecnología esté alineada con los objetivos empresariales del banco.

La estrategia tiene un enfoque dual y, por un lado, pondrá el foco en optimizar la selección y ejecución de proyectos de alto impacto en clientes y eficiencia operativa.

El otro objetivo es impulsar la cultura de la IA dentro del banco para fomentar su utilización en el día a día por los empleados para mejorar su productividad.

El actual director de Transformación Digital, Miguel Durán, asumirá el nuevo puesto de director de Transformación de Inteligencia Artificial, una figura que coordinará tecnología y estrategia empresarial para impulsar la adopción de la IA y su integración en todos los niveles de la organización.

El nuevo puesto dependerá en el día a día del director del área de Banca Digital y Finanzas, Jacobo Díaz, y en lo relativo a la agenda de transformación de IA reportará directamente a la consejera delegada.

La nueva estrategia permitirá al banco detectar a tiempo nuevas oportunidades de negocio y de colaboración en el ecosistema de IA. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La rentabilidad de la banca española sigue creciendo y llega al 14,2 % en septiembre

Infobae

Unas 30 empresas de alimentación españolas participarán en la feria Winter Fancy (EE.UU.)

Infobae

La nueva financiación autonómica: una propuesta para todos sin mayoría suficiente

Infobae

Moreno acusa a Sánchez de romper la multilateralidad para hacer traje a medida a Junqueras

Infobae

Los Comuns celebran la nueva financiación porque hace "justicia" y pide el apoyo de JxCat

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “falta de control” del

La “falta de control” del Instituto Social de la Marina provoca que trabajadores del mar reciban a la vez subsidios por desempleo y otras ayudas incompatibles

La nueva financiación autonómica quiere incendiar el PP: la jugada de Pedro Sánchez antes de un ciclo electoral clave

La fragata ‘Almirante Juan de Borbón’ de la Armada lidera la misión de la OTAN en el norte de Europa: sale este sábado tras su retraso por el mal tiempo

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

ECONOMÍA

La brecha invisible de la

La brecha invisible de la transición energética: el 84% de la energía renovable se produce en la España vaciada, pero sin dejar dinero a esas regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España