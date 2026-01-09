Espana agencias

Apuntan a una explosión de gas en el edificio de Carabanchel, que remodelaba su fachada

Madrid, 9 ene (EFE).- Los primeros indicios apuntan a una explosión de gas como causa del colapso del forjado de la cubierta en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, rodeado de andamios porque, al parecer, se estaba remodelando la fachada, que ha provocado la muerte este viernes de una persona y heridas a al menos otras nueve.

A falta de que pueda entrar la Policía Científica y se asegure el lugar, las primeras hipótesis apuntan a la explosión de gas, que ha provocado el derrumbe del forjado del tejado a la cuarta planta del edificio ubicado en el número 36 de la calle Azcoitia, según han indicado fuentes de los servicios de emergencia.

El suceso se ha producido en torno a las 16:15 horas y hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento, el Samur-Protección Civil, Summa-112, la Policía Nacional y la Policía Municipal.

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital. EFE

EFE

