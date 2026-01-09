Espana agencias

Alvise Pérez congrega a más de 600 personas en Almería contra el olvido institucional

Almería, 9 ene (EFE).- El líder de la formación 'Se Acabó La Fiesta' (SALF), Alvise Pérez, ha reunido este viernes a más de 600 personas en el Teatro Cervantes de Almería, en un acto público bajo el lema 'Unidos por España' donde ha apelado al "hartazgo" de la ciudadanía frente a la "indiferencia institucional" y ha reivindicado el potencial de la provincia.

El evento, que ha dado comienzo a las 18:00 horas en el céntrico teatro de la capital almeriense, ha servido al eurodiputado y líder de la agrupación de electores para medir su capacidad de convocatoria en Andalucía oriental.

Según ha informado la organización en un comunicado al término del mitin, la respuesta de los asistentes ha desbordado las expectativas en una demostración de "entusiasmo y cercanía", marcada por la demanda de un "cambio profundo" en el panorama político nacional.

Durante su intervención, Pérez ha vertebrado su discurso en torno a la crítica a los partidos tradicionales, alejándose de lo que ha calificado como "falsas promesas" y "palabras vacías" que, a su juicio, han caracterizado la gestión de "múltiples gobiernos" anteriores.

En este sentido, el mensaje trasladado desde el escenario ha buscado conectar con un perfil de votante "cansado" de la falta de respuestas desde las instituciones y que reclama un proyecto "serio y coherente" para transformar la realidad del país.

Uno de los ejes centrales del acto ha sido la situación específica de la provincia de Almería. El líder de SALF se ha referido a esta tierra como una "puerta al mar" y un enclave "estratégico", lamentando que a menudo haya sido "olvidada" y "sacudida durante décadas por el abandono político".

Pérez ha asegurado ante el aforo del Cervantes que su formación no mira a los almerienses "con condescendencia", sino con el compromiso de ocuparse de sus problemas reales y de la falta de infraestructuras y respuestas efectivas que sufre la región.

En clave autonómica, Alvise Pérez ha defendido el potencial de Andalucía, reconociendo el "esfuerzo" de sus ciudadanos y denunciando el "injusto trato histórico" que ha recibido la comunidad. Su propuesta, según se desprende de la nota oficial, evita "prometer lo imposible" para centrarse en lo que considera necesario: "rigor, limpieza, responsabilidad y futuro".

Desde la formación han calificado este acto en Almería no como una simple visita política, sino como la "confirmación" de que existe un espacio electoral creciente que exige medidas concretas frente a los discursos habituales. El evento ha concluido con el mensaje de que "la esperanza no está muerta cuando se acompaña de compromiso y valentía". EFE

