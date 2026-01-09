Albares confía en que haya más "pasos positivos" en Venezuela tras la liberación de presos

Madrid, 9 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado este viernes que la excarcelación de presos decidida por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es un "paso positivo para la nueva etapa" del país y ha confiado en que sigan más pasos en esa dirección.

"Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza", ha manifestado en declaraciones a EFE el ministro, que ha apostado por la discreción al ser preguntado por el resto de españoles que siguen en prisión tras la salida de los cinco primeros.

No descarta que haya más liberaciones y tiene en mente el nombre de un preso en concreto con "muchas opciones de que pueda ser liberado".

"Desde luego el embajador en Caracas tiene instrucciones directas mías de que a cualquier ciudadano o ciudadana española que se le vuelva a poner en libertad, lo acoja inmediatamente en la residencia y le facilite todo lo que sea necesario para poder regresar a España", ha apostillado.

Según ha explicado, llevaban "muchos meses" hablando con las autoridades venezolanas para lograr la liberación de personas encarceladas arbitrariamente en el país.

Ayer jueves pudo hablar con los cinco excarcelados -cuatro españoles y una con doble nacionalidad-, que le trasladaron que se encontraban físicamente bien, aunque habían perdido mucho peso.

Estaban, le contaron, en "estado de shock", porque se enteraron de que salían de prisión apenas minutos antes de ser liberados, por lo que vivían un momento de felicidad y de irrealidad al mismo tiempo. EFE

