Espana agencias

Al Attiyah: "Es genial estar en la cabeza después de cinco días nada fáciles"

Guardar

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Nasser Al Attiyah logró este viernes su 49 victoria de etapa en el Dakar, al imponerse por delante de Sébastien Loeb y firmar un doblete inédito de Dacia en la competición.

El catarí alcanzó además el liderato de la general en coches al llegar al ecuador del rally con una ventaja de 6:10 sobre el sudafricano Henk Lategan y de 9:13 respecto al español Nani Roma.

El triunfo refuerza la posición de Dacia en la jornada de descanso, con Toyota y Ford también bien situados tras una primera semana marcada por la dureza del recorrido y los problemas mecánicos y Al Attiyah, cinco veces ganador del Dakar, recuperó terreno tras varios días complejos y tomó el mando de la carrera en un momento clave.

“Hoy he trabajado muchísimo. Los cinco primeros días no fueron fáciles, pero hoy he atacado de verdad. Es genial estar en cabeza en el día de descanso”, explicó el piloto catarí, que subrayó las dificultades iniciales de la prueba. “La primera semana no fue sencilla, tuvimos pinchazos y abrimos pista en la segunda jornada de la etapa maratón”, añadió.

Al Attiyah anticipó ajustes para la recta final del rally, en una segunda semana que se presenta decisiva. “Ahora tendremos que adaptar nuestra estrategia. Estamos contentos y da gusto ver este duelo con los demás equipos”, concluyó el líder, que afronta la continuación del Dakar con una posición sólida pero con rivales aún al acecho. EFE

jmd/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE pedirá citar a Feijóo el 27 de enero en la comisión dana del Congreso: "Tiene que enfrentarse a sus mentiras"

Diana Morant, líder del PSPV, exige que Alberto Núñez Feijóo comparezca ante la comisión parlamentaria tras admitir contradicciones en su testimonio sobre la gestión de la dana, mientras solicita disculpas a los familiares de las víctimas y cuestiona su continuidad política

El PSOE pedirá citar a

Acusan al Chelsea de lanzar una botella al banquillo del Aston Villa

Infobae

El PSOE estudia la petición de Compromís de llevar a Feijóo este mes ante la comisión de la dana del Congreso

El principal partido socialista evalúa la solicitud de un grupo valenciano para que el dirigente popular asista este mes a la instancia parlamentaria que indaga responsabilidades políticas por la respuesta a la catástrofe en la Comunidad Valenciana

El PSOE estudia la petición

Absueltos los cinco acusados de agredir a un hombre que perdió un ojo en Castro Urdiales

El tribunal cántabro exime de cualquier cargo a los implicados por falta de pruebas concluyentes, al considerar que existen dudas insalvables sobre su responsabilidad, según el fallo recurrible que invoca el principio "in dubio pro reo

Absueltos los cinco acusados de

33 millones de euros el presupuesto medio de equipos del World Tour; el sueldo 350.000

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España