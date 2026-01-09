88-70. El Barça impone su poderío interior en el regreso de Peñarroya al Palau

Barcelona, 9 ene (EFE).- El Barça impuso su poderío interior este viernes para dominar desde el segundo cuarto y derrotar de forma clara al Partizan Mozzart Bet Belgrado (88-70) en el regreso de Joan Peñarroya al Palau Blaugrana, dos meses después de su destitución como técnico azulgrana.

Bien servidos por el base Nico Laprovittola (8 asistencias), el ala-pívot Tornike Shengelia (13 puntos), y los pívots Willy Hernangómez (16 puntos y 8 rebotes) y Jan Vesely (14 y 5) lideraron la victoria del conjunto catalán, que se afianzó en la zona alta de la Euroliga y evidenció su superioridad respecto al colista.

Duane Washington (20 puntos) fue el único que presentó batalla en el equipo de Peñarroya, que fue aplaudido durante la presentación al igual que el también exbarcelonista Jabari Parker, muy discreto en el encuentro (2 puntos).

Con todo, el Barça entró frío al partido, perdonó tiros francos y se mostró blando en defensa. Una bandeja de Bonga a la carrera y dos canastas fáciles de Fernando en el poste bajo (6-10, min.5) forzaron el tiempo muerto de Pascual, que introdujo a Vesely, Parra y Shengelia en busca de solidez, y entregó el timón a Laprovittola.

Con el argentino a los mandos, los azulgranas volcaron el juego hacia Shengelia, que anotó y forzó faltas en sus primeras acciones, pero el conjunto catalán acusó las pérdidas y la escasa solidez atrás ante la maestría de un viejo conocido, Calathes, para asistir a sus compañeros.

Así, el Partizan dominó el primer asalto (13-20), pero una serie de buenas defensas impulsó al Barça, que pudo correr y acelerar el juego hasta lograr la primera ventaja con dos triples de Laprovittola y Satoransky (23-22, min.13). No se derrumbó el equipo de Peñarroya, poco imaginativo pero espoleado por su máximo anotador, Washington, autor de seis puntos seguidos.

Sin embargo, el control del rebote empezó a inclinar la balanza a favor del cuadro azulgrana, que dispuso de segundas oportunidades y puntos fáciles bajo el aro. Y en el juego estático, la polivalencia de Shengelia fue demasiado para la defensa balcánica. El georgiano, máximo anotador de la primera mitad con 10 puntos, encestó desde el perímetro, tras bote, en penetraciones y fajándose en el poste.

De este modo, el Barça se marchó por delante al descanso (41-35) y continuó la escapada tras el paso por vestuarios gracias al acierto exterior de Punter y Norris (48-35, min.22), un renta que el equipo de Pascual, serio en defensa y coral en ataque, administró durante el tercer cuarto (62-50) pese a la reaparición de Washington, el único jugador visitante capaz de desequilibrar en el uno contra uno.

La inspiración del americano, con tres canastas seguidas, forzó el tiempo muerto local (66-57, min.32), tras el que el Barça replicó con la conexión entre Laprovittola y Vesely, infalible desde la media distancia, y Shengelia remató la faena con un triple (73-58, min.35).

La renta azulgrana llegó a ser de 17 puntos, pero dos triples de Brown y Payne forzaron nuevamente el alto de Pascual (77-66, min.37). Un parón que surtió efecto, pues el Barça redobló la intensidad, acabó con el conato de remontada y logró una victoria (88-70) que le afianza en la parte alta de la clasificación.

Ficha técnica:

88. Barça (13+18+21): Satoransky (6), Punter (11), Cale (4), Norris (8), Hernangómez (16) -equipo inicial-, Shengelia (13), Vesely (14), Parra (5), Laprovittola (5), Brizuela (4) y Fall (2).

70. Partizan Mozzart Bet Belgrado (20+15+15): Payne (5), Bonga (8), Brown (5), Parker (2), Fernando (9) -equipo inicial-, Jekiri (5), Calathes (6), Osetkowski (5), Marinkovic (5), Washington (20) y Pokusevski (-).

Árbitros: Mehdi Difallah (FRA), Borys Ryzhyk (UCR) y Hugues Thepenier (FRA). Eliminaron con cinco faltas al visitante Osetkowski (min.38).

Incidencias: partido de la jornada 21 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 5.574 espectadores. EFE

(foto)