Walter Tavares se convierte en el máximo reboteador histórico de la Euroliga

Madrid, 8 ene (EFE).- Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, se convirtió este jueves en el máximo reboteador de la historia de la Euroliga al alcanzar las 2.016 capturas gracias a las once que sumó en el triunfo de su equipo ante el Maccabi Tel Aviv por 98-86, informó el club español en sus redes sociales.

El interior blanco supera así al lituano Paulius Jankunas, que se retiró con 2.010 rebotes en la máxima competición continental, en un podio que completa el estadounidense Kyle Hines, con 1.855. EFE

