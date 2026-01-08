Viernes, 9 de enero de 2026

Madrid, 8 ene (EFE).-

ESPAÑA VENEZUELA.- Madrid.- Los cinco españoles presos que fueron liberados el jueves por el Gobierno de Venezuela tienen previsto llegar a España este viernes.

CONFERENCIA EMBAJADORES.- Madrid.- El rey clausura la X Conferencia de embajadores, cita en la que los representantes diplomáticos de España abordan con el Gobierno las prioridades de la política exterior y que este año está marcada por la crisis venezolana.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- Madrid.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica los detalles del nuevo sistema de financiación autonómica que quiere aprobar el Gobierno, bajo la premisa de que será más justo con todas las autonomías, pese a lo cual ya tiene el rechazo de la oposición tras anunciar ERC que supondrá 4.700 millones adicionales para Cataluña

DANA JUSTICIA.- Madrid/Catarroja (Valencia).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declara, en calidad de testigo y de forma telemática desde el Congreso, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales.

AGRICULTURA PROTESTAS.- Santander.- Las organizaciones agrarias de Cantabria convocan una manifestación con 'tractorada' por las calles de Santander para rechazar las políticas europeas agrarias y defender al sector.

TRASTORNOS MOVIMIENTO.- Barcelona.- El joven valenciano Darío López fue intervenido en Vall d'Hebron de una distonía y pudo recuperar el 97 % de movilidad; este hospital barcelonés y el Germans Trias de Badalona han sido designados centros de referencia estatal para la cirugía funcional de los trastornos del movimiento en población infantil y adulta, lo que facilitará la derivación de pacientes desde diferentes puntos de España.

ARTE HISTORIA.- Madrid.- Cientos de cuadros del Museo del Prado tienen a niños y niñas como protagonistas o acompañantes de sus insignes padres. Hijos de reyes y nobles que llegaron a ser piezas en el tablero de alianzas matrimoniales, militares condecorados, artistas, diseñadores revoluciones o incluso directores del propio museo. EFE repasa sus fascinantes historias.

MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Santa Cruz de Tenerife.- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, firman un protocolo para impulsar políticas de memoria democrática desde el ámbito local, antes de asistir a un coloquio sobre la historia de la Masonería en Canarias.

TIEMPO FIN DE SEMANA.- Varias ciudades.- Después de las últimas nevadas y las bajas temperaturas, España afronta la borrasca Goretti, que este viernes trae vientos muy fuertes en el norte y este peninsular y temporal marítimo en el Cantábrico y en el litoral gallego, con la cota de nieve en torno a 500 metros, una situación que mejorará el sábado, pero empeorará el domingo por el paso de varios frentes.

MOTOS PINGÜINOS.- Valladolid.- La concentración invernal motera de Pingüinos, la más importante de Europa y que cada año reúne a más de 40.000 aficionados a las motos en Valladolid, vive su primera gran jornada con varias actividades y con los termómetros a bajo cero.

CESTA DE NAVIDAD.- Sevilla.- Entrega de la cesta de Navidad con premios de casi un millón de euros sorteada por la venta El Paisano, de Utrera (Sevilla), que ha ganado una familia de Marchena, de la provincia sevillana.

