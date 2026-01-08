Espana agencias

Urko González: "El Levante nos va a costar"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 8 ene (EFE).- El centrocampista del Espanyol Urko González ha afirmado este jueves que el Levante, su rival de este domingo, va a "costar" pese a su baja posición en la clasificación, penúltimo con 13 puntos, aunque ha señalado que si el cuadro catalán lo da "todo" puede obtener la victoria.

Urko González, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, ha subrayado la importancia de pasar página de la derrota contra el Barcelona en la última jornada (0-2). "Todos los partidos son importantes, tenemos que olvidarnos e ir a por los tres puntos", ha reflexionado.

El futbolista ha insistido en que todos los encuentros de LaLiga EA Sports son "complicados" y confía en lograr un buen resultado en el Ciutat de València. El blanquiazul ha explicado que el Espanyol debe ir a "competir, como siempre". El objetivo, ha añadido, es "llegar a los 42 puntos (la permanencia virtual) cuanto antes".

Preguntado acerca del entrenador, Manolo González, el jugador ha destacado la importancia de su figura para el, hasta ahora, éxito del proyecto, con el Espanyol quinto: "Es muy importante. Manolo sabe mucho de fútbol, tiene las ideas muy claras y lleva muy bien al equipo. Lo vive mucho y nos contagia a todos".

En el plano personal, Urko González ha confesado sentirse "muy feliz" en el equipo, tras llegar cedido por la Real Sociedad en la 2024-25 y concretar su traspaso en verano. "Estoy jugando muchos minutos (16 partidos, diez como titular). Cuanto más juegas, tu confianza crece", ha analizado. EFE

EFE

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado: la comparecencia está fijada para el 28 de enero

