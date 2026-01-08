UPA valora las medidas anunciadas por la CE sobre Mercosur pero las ve "insuficientes"

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ve en general "positivas" para el campo las últimas medidas anunciadas por la Comisión Europea (CE) sobre el acuerdo con Mercosur pero cree que son "insuficientes" y "sigue faltando un largo camino por recorrer".

La organización agraria ha avisado en un comunicado de que Bruselas continúa sin dar respuesta a la principal preocupación de los agricultores, como son la inclusión de la PAC en un Fondo Único, lo que, a su juicio, pone en peligro la equidad de las políticas agrarias europeas y los objetivos del Tratado de la UE.

En general, UPA ha valorado los últimos pasos avanzados este miércoles en la reunión de los ministros de Agricultura tras la "histórica" movilización del sector agrario en diciembre.

El último paso dado por la Comisión implica que los Estados miembros tengan acceso, al presentar su plan inicial a partir de 2028, a hasta dos tercios del importe normalmente disponible para la revisión intermedia del Presupuesto.

Esto representa unos 45.000 millones de euros que podrán movilizarse en adición a los 297.000 que se consideran "blindados".

Asimismo, UPA ha agradecido el "gesto" que ha tenido la Comisión con los agricultores al anunciar la suspensión temporal de los aranceles sobre el amoniaco y la urea, materias primas de fertilizantes que "siguen disparadas un 60 %", ha precisado la organización. EFECOM