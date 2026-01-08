Espana agencias

'Una forma de vida', la autoficción de Amélie Nothomb busca una razón para la existencia

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- Isabelle Stoffel y Juan Ceacero se han encargado de la dramaturgia e interpretación de la novela 'Una forma de vida', la obra de la escritora y académica de la lengua belga Amélie Nothomb (1967) sobre cómo saciar el vacío interior a través del exceso y cómo encontrar "una razón de la existencia para encontrar una forma de vida".

Stoffel y Ceacero, también director, han asegurado en rueda de prensa que les gusta que la novela esté asociada a la idea de su creadora y su criatura "como en el mito de Frankestein donde el monstruo le demanda que le cuente por qué es así".

Una historia que comienza cuando Nothomb recibe la carta de un soltado americano destinado en la guerra de Irak con un objetivo "deseo existir para usted". A partir de ahí, comienza una relación epistolar entre ambos en la que como en otras de sus novelas el eje central es la relación con el cuerpo.

Isabelle Stoffel ha recordado este jueves durante la presentación que leyó la novela hace diez años, nada más salir, y percibió que en ella había una obra de teatro. Una historia que habla de los trastornos alimenticios de un soldado, un problema con la comida que Nothomb ha señalado que también tuvo.

Una relación que cada vez se va convirtiendo en más íntima y cercana por la necesidad de la autora de responder a cada lector, en la que el soldado Melvin Mapple le va revelando la relación que tiene con su obesidad -llega a engordar más de 180 kilos en su destino-. Cartas en las que el cuerpo se convierte en el gran protagonista de la obra.

"Me impactó que la novela que habla de un soldado en un terreno de guerra no hablara de ella sino el hambre insaciable de querer más y más comida. Una manera se saciar su vacío y el horror de la guerra", ha añadido Stoffel, que se sorprendió al descubrir que la obesidad fue diagnosticada como enfermedad de guerra en Irak.

Por otro lado, Ceacero ha apuntado que se trata de una autoficción en el que no hay que tomar la correspondencia de una manera literal. "Hay mucha ficción. Ella se pone así misma en el epicentro y luego trata de desaparecer".

Ceacero ha insistido en que la pieza que se representará en el Teatro de La Abadía del 9 al 25 de enero no es una obra sobre la obesidad, sino de las actitudes frente a la soledad y en el caso de la autora ante la necesidad compulsiva a contestar a sus lectores. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La frontera Ceuta-Marruecos recupera la normalidad tras colas de más de diez horas

Infobae

El PP califica de "corrupción política" la negociación de la financiación con Cataluña

Infobae

El humorista Carles Sans se despide de los escenarios con espectáculo 'Per fi me'n vaig'

Infobae

La alta velocidad con Andalucía recupera sus horarios tras repararse una avería por robo

Infobae

Andalucía critica a Sánchez por negociar con Junqueras un sistema que crea "desigualdad"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los venezolanos reciben el 99%

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

Pedro Sánchez desea que el programa del Futuro Sistema Aéreo de Combate “cuaje” y subraya la necesidad de reforzar la seguridad en Europa

El PP ofrecerá a Vox entrar en el gobierno de Extremadura: Guardiola planea ofrecerlo en su reunión de la próxima semana

Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los agricultores europeos vuelven a movilizarse contra el acuerdo con Mercosur y reclaman garantías frente a la competencia de productos importados

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 8 enero

Guía contrato de arras 2026: todo lo que debes saber antes de firmar el acuerdo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí