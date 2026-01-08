'Una forma de vida', la autoficción de Amélie Nothomb busca una razón para la existencia

Madrid, 8 ene (EFE).- Isabelle Stoffel y Juan Ceacero se han encargado de la dramaturgia e interpretación de la novela 'Una forma de vida', la obra de la escritora y académica de la lengua belga Amélie Nothomb (1967) sobre cómo saciar el vacío interior a través del exceso y cómo encontrar "una razón de la existencia para encontrar una forma de vida".

Stoffel y Ceacero, también director, han asegurado en rueda de prensa que les gusta que la novela esté asociada a la idea de su creadora y su criatura "como en el mito de Frankestein donde el monstruo le demanda que le cuente por qué es así".

Una historia que comienza cuando Nothomb recibe la carta de un soltado americano destinado en la guerra de Irak con un objetivo "deseo existir para usted". A partir de ahí, comienza una relación epistolar entre ambos en la que como en otras de sus novelas el eje central es la relación con el cuerpo.

Isabelle Stoffel ha recordado este jueves durante la presentación que leyó la novela hace diez años, nada más salir, y percibió que en ella había una obra de teatro. Una historia que habla de los trastornos alimenticios de un soldado, un problema con la comida que Nothomb ha señalado que también tuvo.

Una relación que cada vez se va convirtiendo en más íntima y cercana por la necesidad de la autora de responder a cada lector, en la que el soldado Melvin Mapple le va revelando la relación que tiene con su obesidad -llega a engordar más de 180 kilos en su destino-. Cartas en las que el cuerpo se convierte en el gran protagonista de la obra.

"Me impactó que la novela que habla de un soldado en un terreno de guerra no hablara de ella sino el hambre insaciable de querer más y más comida. Una manera se saciar su vacío y el horror de la guerra", ha añadido Stoffel, que se sorprendió al descubrir que la obesidad fue diagnosticada como enfermedad de guerra en Irak.

Por otro lado, Ceacero ha apuntado que se trata de una autoficción en el que no hay que tomar la correspondencia de una manera literal. "Hay mucha ficción. Ella se pone así misma en el epicentro y luego trata de desaparecer".

Ceacero ha insistido en que la pieza que se representará en el Teatro de La Abadía del 9 al 25 de enero no es una obra sobre la obesidad, sino de las actitudes frente a la soledad y en el caso de la autora ante la necesidad compulsiva a contestar a sus lectores. EFE

