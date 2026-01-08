Un gol de Valverde al minuto y 17 segundos da ventaja al Real Madrid al descanso (1-0)

Yeda (Arabia Saudí), 8 ene (EFE).- Un gol de falta directa del uruguayo Fede Valverde al minuto y 17 segundos de partido puso en ventaja al Real Madrid en el primer tiempo de su semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid, con 0-1 al descanso a favor del conjunto blanco, sostenido después por una parada de Thibaut Courtois.

El portero belga intervino primero en un disparo lejano de Álex Baena, pero sobre todo en un cabezazo al primer palo de Alexander Sorloth -después a otro de Baena- para mantener la renta del equipo madridista superada la media hora del duelo. EFE