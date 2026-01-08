Thierry se incorpora a los entrenamientos en una sesión marcada por el gimnasio

Paterna (Valencia), 8 ene (EFE).- El Valencia realizó este jueves el penúltimo entrenamiento antes de medirse al Elche este sábado en Mestalla con la novedad de la incorporación de Thierry Rendall, que en la anterior sesión no se ejercitó por molestias.

La sesión estuvo marcada por el trabajo de gimnasio para la mayoría del equipo a excepción de jugadores como Jesús Vázquez, Hugo Duro, que no podrá jugar por sanción, Filip Ugrinic o Eray Cömert, que trabajaron con balón sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Paterna.

Vázquez, que el miércoles se ejercitó al margen por estar todavía recuperándose de su gripe, ya se entrenó junto a sus compañeros, como llevan varias sesiones haciéndolo Filip Ugrinic y Eray Cömert, que también estuvieron afectados por un proceso gripal que les impidió estar en Balaídos.

Mientras, los lesionados Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby fueron tratados de sus respectivas lesiones musculares. La última sesión del Valencia será este viernes, a la que podría incorporarse Sadiq Umar, que ya se ha sometido a pruebas médicas, si se oficializa antes su fichaje. EFE

