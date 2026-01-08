Temas del día de EFE España del viernes 9 de enero de 2026

ESPAÑA VENEZUELA

Madrid - Los cinco españoles presos que fueron liberados el jueves por el Gobierno de Venezuela tienen previsto llegar a España este viernes.

CONFERENCIA EMBAJADORES

Madrid - El rey clausura la X Conferencia de Embajadores, cita en la que los representantes diplomáticos de España abordan con el Gobierno las prioridades de la política exterior y que este año está marcada por la crisis venezolana.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica los detalles del nuevo sistema de financiación autonómica que quiere aprobar el Gobierno, bajo la premisa de que será más justo con todas las autonomías, pese a lo cual ya tiene el rechazo de la oposición tras anunciar ERC que supondrá 4.700 millones adicionales para Cataluña

DANA JUSTICIA

Madrid/Catarroja (Valencia) - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declara, en calidad de testigo y de forma telemática desde el Congreso, ante la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que causó 230 víctimas mortales.

IGLESIA ABUSOS

Madrid - Las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia acuden a Moncloa convocados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para una reunión sobre el acuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal que abre una nueva vía de reparación a través del Defensor del Pueblo y cuyo coste asumirá la Iglesia.

UE MERCOSUR

Madrid - El acuerdo entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) genera múltiples amenazas y oportunidades para las empresas agroalimentarias españolas, pese a que el campo lo percibe como desequilibrado y un catalizador de las protestas contra las políticas de la Unión Europea (UE) para sus agricultores.

- Nueva jornada de protestas de asociaciones agrarias y ganaderas que han convocado tractoradas en diversos puntos del país en contra del acuerdo con Mercosur que consideran desequilibrado.

AHORRO FAMILIAS

Madrid - El Banco de España publica la riqueza financiera de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, a cierre de septiembre, después de que en el segundo trimestre aumentara un 9,3 por ciento, hasta rozar los 2,5 billones de euros.

ARTE HISTORIA

Madrid - Cientos de cuadros del Museo del Prado tienen a niños y niñas como protagonistas o acompañantes de sus insignes padres. Hijos de reyes y nobles que llegaron a ser piezas en el tablero de alianzas matrimoniales, militares condecorados, artistas, diseñadores, revolucionarios o incluso directores del propio museo. EFE repasa sus fascinantes historias.

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Después de las últimas nevadas y las bajas temperaturas, España afronta la borrasca Goretti, que este viernes trae vientos muy fuertes en el norte y este peninsular y temporal marítimo en el Cantábrico y en el litoral gallego, con la cota de nieve en torno a 500 metros, una situación que mejorará el sábado, pero empeorará el domingo por el paso de varios frentes.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

08:30h.- Madrid.- COMISIÓN CIS.- Reunión telemática de mesa y portavoces de la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

09:30h.- Pamplona.- GOBIERNO NAVARRA.- La presidenta de Navarra, María Chivite preside el acto de posesión de Javier Remírez Apesteguía, como nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno y de Inmaculada Jurío Macaya, como nueva consejera de Interior, Función Pública y Justicia. Salón del Trono del Palacio de Navarra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explica en conferencia de prensa el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. Ministerio de Hacienda. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

10:00h (9:00 hl).- Santa Cruz de Tenerife.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, firman un protocolo para impulsar políticas memorialistas desde el ámbito local, antes de asistir a un coloquio sobre la historia de la Masonería en Canarias. Templo Masónico, San Lucas, 35. (Texto) (Foto)

11:30h.- Barcelona.- GOBIERNO ESPAÑA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios para valorar la actualidad política desde la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Delegación del Gobierno en Cataluña (C/ Mallorca, 278). (Texto)

12:15h.- Pamplona.- TÚNELES BELATE.- La presidenta de Navarra, María Chivite, explica la situación de la modificación de las obras de los túneles de Belate. Parlamento foral (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- CONFERENCIA EMBAJADORES.- El rey clausura la X Conferencia de embajadores Plaza del Marqués de Salamanca, 8. Madrid. (Entrada para la prensa por la C/ General Pardiñas, 55). (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15h.- Barcelona.- ENTIDADES ÒMNIUM.- El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, atiende a los medios tras reunirse con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la comisionada de Uso Social del Catalán, Marta Salicrú. Ayuntamiento de Barcelona (Pl. Sant Jaume, 1). Mudo a las 13:30 horas. (Texto)

19:30h.- Alzira (Valencia).- PARTIDOS PP.- El presidente del PP de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicent Mompó, asisten a la junta directiva provincial del PP de Valencia. La Cotonera Evens, avda. Guadassuar, s/n. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- NEGOCIACIÓN COLECTIVA.- El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos de diciembre. (Texto)

10:00h.- Madrid.- AHORRO FAMILIAS.- El Banco de España publica las Cuentas Financieras de la Economía Española correspondientes al tercer trimestre de 2025.

09:00h.- Madrid.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Varias asociaciones agrarias han convocado tractoradas y concentraciones en distintas zonas del país, entre ellos en puntos de la frontera catalana con Francia, para pedir políticas más favorables para el sector primario y en contra de acuerdos como el de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- AGRICULTURA SINDICATOS.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con representantes de Comisiones Obreras Industria (CCOO) y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT). Paseo Infanta Isabel, 1. (Texto)

10:00h.- Barcelona.- GOBIERNO INDUSTRIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se reúne con representantes de BASF, en la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

12:30h.- Irún (Gipuzkoa).- ALTA VELOCIDAD.- El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, visita los últimos avances en las obras de la nueva estación de Irun. Estación Adif (C/Estación). (Texto) (Foto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid/Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, declara, en calidad de testigo y de forma telemática desde el Congreso, ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana. Congreso/Juzgados de Catarroja. (Texto) (Foto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO EÓLICAS.- Continúa el juicio por el conocido como caso eólicas, que se celebra por supuestas irregularidades en la concesión de autorizaciones para proyectos de parques eólicos, con los informes finales de las acusaciones particulares y la acción popular, que ejerce Ecologistas en Acción. Audiencia Provincial de Valladolid. (Texto)

10:00h.- Ciudad Real.- JUICIO HOMICIDIO.- Arranca el juicio a un vigilante de seguridad acusado de un homicidio cometido en julio de 2022 en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava, y para quien la fiscalía pide 14 años de prisión. Audiencia Provincial. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- DEFENSA TRANSPORTE.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita la Agrupación de Transporte Nº 1, donde conocerá de primera mano las capacidades de la unidad y presidirá la entrega de las medallas conmemorativas de la operación con motivo de la dana. Cuartel de San Cristóbal, avda de Canillejas a Vicálvaro, 50. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- FISCALÍA CATALUÑA.- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, preside el acto de jura de los nuevos fiscales destinados a Cataluña. Palau de Justícia, Lluís Companys, 14. (Texto)

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantendrá un encuentro de trabajo con divulgadores y divulgadoras climáticos, en el marco de los diálogos por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Tras la reunión, atiende a los medios de comunicación. Fundación Biodiversidad, calle de las Peñuelas, 10.

10:00h.- Massanassa (Valencia).- DANA INFRAESTRUCTURAS.- La Diputación de Valencia y los municipios con gestión directa del alcantarillado estudian soluciones a los problemas ocasionados por la dana, en una reunión del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, con municipios de l'Horta Sud tras visitar un colector destrozado de Massanassa. Plaça de les Escoles Velles, 1 (Texto)

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA COLOMBIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la senadora y miembro del Pacto Histórico en la República de Colombia, María José Pizarro, en la sede del Ministerio.

11:00h.- Madrid.- SANIDAD INVESTIGACIÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, visita el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC).

11:45h.- Valladolid.- MOTOS PINGÜINOS.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con la presidenta de Turismoto, club organizador de la Concentración Motorista Invernal Internacional Pingüinos, y visita el Punto Violeta de la concentración, en la Antigua Hípica Militar del Pinar de Antequera, en Valladolid. Carretera de Rueda 232.

13:00h.- Madrid.- IGLESIA ABUSOS.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Félix Bolaños reciben a las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia para informar sobre el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con la Conferencia Episcopal. Moncloa. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Barcelona.- ACADEMIA CINE CATALÁN.- La consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presentan en rueda de prensa las novedades relacionadas con la Acadèmia del Cinema Català, a un mes de la celebración de los Premios Gaudí. Fundación Julio Muñoz Ramonet (C. Muntaner, 282). (Texto) (Foto)

19:00h.- Zaragoza.- CULTURA CINE.- El escritor, guionista y director de cine Daniel Sánchez Arévalo, participa en el ciclo de cine 'La buena estrella' para hablar de 'Rondallas". Paraninfo.

20:00h.- Sevilla.- MODA DESFILE.- La diseñadora sevillana Rocío Peralta presenta Al-Andalus, su nueva colección para 2026. Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.

20:30h.- Madrid.- VALERIA CASTRO.- La cantautora canaria Valeria Castro ofrece su primer concierto en un gran pabellón, el Movistar Arena de Madrid, donde ha colgado el cartel de entradas agotadas. Movistar Arena. (Texto)

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, dirigidos por Christoph König, con un programa de homenaje a Manuel de Falla, en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio de Tenerife.

21:00h.- Ibiza.- MÚSICA CONCIERTO.- El músico Ara Malikian ofrece el espectáculo 'Intruso'. Recinto Ferial. EFE

