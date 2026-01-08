Temas del día de EFE España del jueves 8 de enero de 2026 (14:00 horas)

POLÍTICA EXTERIOR

Madrid - Sánchez defiende también que haya tropas españolas en una hipotética misión de paz en Gaza

(Texto enviado a las 12:33; 906 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sánchez garantiza que España ayudará a que los venezolanos, no EE.UU., decidan su futuro

(Texto enviado a las 11:36; 362 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - Junqueras anuncia que el nuevo modelo de financiación dará a Cataluña 4.700 millones más

(Texto enviado a las 13:58; 521 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Junqueras afirma que todavía no se dan las condiciones para que haya presupuestos

(Texto enviado a las 12:45; 225 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Gobierno asegura que todas las comunidades ganan con el nuevo modelo de financiación

(Texto enviado a las 13:22; 203 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IGLESIA ABUSOS

Madrid - El Gobierno y los obispos pactan una indemnización para víctimas de abusos que pagará la Iglesia

(Texto enviado a las 13:26; 611 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Bolaños celebra que el acuerdo con la Iglesia salda una deuda moral con víctimas de abusos

(Texto enviado a las 11:14; 653 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La Iglesia dice que el Gobierno se compromete a reparar a otras víctimas de abusos

(Texto enviado a las 12:24; 416 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SEGURIDAD VIAL

Madrid - Interior no multará por un periodo "razonable" a conductores que no lleven la baliza V-16

(Texto enviado a las 11:38; 432 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El 2025 cierra con 1.119 fallecidos en las carreteras, el segundo año con menos víctimas

(Texto enviado a las 12:14; 862 palabras)(Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO NAVARRA

Pamplona - La presidenta de Navarra, María Chivite, cesa a su vicepresidente primero y a su portavoz

(Texto enviado a las 11:43; 454 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- María Chivite recupera al senador Javier Remírez como vicepresidente

(Texto enviado a las 12:10; 428 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GOBIERNO EXTREMADURA

Madrid - El PP extremeño negociará en bloque las exigencias de Vox para evitar trocear el diálogo para la formación de Gobierno

(Texto enviado a las 11:56; 273 palabras)

CASO KOLDO

Madrid - Aldama reconoce todos los delitos pero pide una rebaja de pena tras colaborar con Fiscalía

(Texto enviado a las 13:02; 542 palabras)

- Marlaska dice que no le preocupa nada que Ábalos pida que testifique en el caso Koldo

(Texto enviado a las 12:18; 210 palabras)

TERRORISMO YIHADISTA

Madrid - Crecen un 23,4 % los detenidos por yihadismo en 2025, año récord de arrestos desde el 11M

(Texto enviado a las 8:01; 861 palabras) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22651176 y otros)

ESTATUTO SANIDAD

Madrid - Los sindicatos médicos avivarán su presión al Gobierno y las comunidades por un estatuto propio

(Texto enviado a las 13:36; 618 palabras)

AGRICULTURA PROTESTAS

Madrid - Jornada de protestas agrarias con cortes de carreteras en Cataluña, en protesta por acuerdos como el de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque suramericano de Mercosur.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SINDICATOS UGT

Madrid - UGT insta al Gobierno a aprobar cambios en control horario y SMI o no firmará más pactos

(Texto enviado a las 13:27; 604 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - El Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad se reúne este jueves presidido por la ministra, Ana Redondo, para analizar los últimos datos de la violencia machista, que al inicio de este año se ha cobrado la vida de una mujer en Jaén y de otra en Canarias.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, exige poner el foco en el agresor: un feminicio se condena con entre 15 y 25 años

(Texto enviado a las 11:53; 507 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Las Palmas de Gran Canaria - Igualdad confirma como crimen machista el asesinato de Czarina C. en Las Palmas el 5 de enero.

(Texto enviado a las 12:07; 537 palabras)

FILOMENA ANIVERSARIO

Madrid - Año V después de Filomena: cuando una nevada colapsó Madrid en pleno siglo XXI

(Texto enviado a las 12:29; 722 palabras)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód. 13042061, 13041873 y 13041985)

ÓPERA LICEU

Barcelona - La directora escénica Bárbara Lluch estrena en el Liceu una nueva producción de la ópera de Wagner 'Tristán e Isolda', en la que la soprano noruega Lise Davidsen cantará el papel de Isolda por primera vez acompañada por grandes voces wagnerianas, como Clay Hilley y Ekaterina Gubanova, un espectáculo que se presenta este jueves.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

19:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Presentación del libro 'Palestina. Crónica de un genocidio', de Enrique Olaya Gil, con la presencia del embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, y la intervención ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Embajada de Palestina. Avd. Pío XII, 20.

ECONOMÍA

16:00h.- Madrid.- GOBIERNO AUTOMÓVIL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el CEO del Grupo Volkswagen, Oliver Blume. Complejo de la Moncloa.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

SOCIEDAD

18:30h.- Málaga.- PERIODISMO PREMIO.- Entrega del vigésimo Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara, que reconoce la trayectoria profesional de Rosa Villacastín, y a Diego Menjíbar Reynés en la categoría de 'Periodista Joven'. Rectorado. Paseo del Parque.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:30 hora local.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, dirigidos por Christoph König, con un programa de homenaje a Manuel de Falla, en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Alfredo Kraus.

20:30 hora local.- San Sebastián de La Gomera.- MÚSICA CUBA.- Concierto del Septeto Santiaguero, una de las formaciones más representativas de la música tradicional cubana. Auditorio insular.

