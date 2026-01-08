Telefónica notifica al supervisor estadounidense su petición de abandonar Wall Street

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La operadora española Telefónica ha notificado este jueves al supervisor estadounidense, la Securities and Exchange Comission (SEC, por sus siglas en inglés), su decisión de abandonar la Bolsa de Nueva York, en la que cotizaba desde 1987, según el documento remitido por la compañía a ese organismo.

Telefónica, que debe esperar ahora la aceptación por parte de la SEC, ya anunció su intención de salir de la bolsa estadounidense el pasado 17 de noviembre, en el marco de su nuevo plan estratégico, que aspira a eliminar cargas administrativas y ahorrar costes operativos. EFECOM