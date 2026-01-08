Espana agencias

Telefónica notifica al supervisor estadounidense su decisión de abandonar Wall Street

Guardar

Madrid, 8 ene (EFECOM).- La operadora española Telefónica ha notificado este jueves al supervisor bursátil estadounidense, la Securities and Exchange Comission (SEC, por sus siglas en inglés), su decisión de abandonar la Bolsa de Nueva York, en la que cotizaba desde 1987, según el documento remitido por la compañía a ese organismo.

La compañía, que debe esperar ahora la aceptación por parte de la SEC, ya anunció su intención de salir de la bolsa estadounidense el pasado 17 de noviembre, en el marco de su nuevo plan estratégico, que aspira a eliminar cargas administrativas y ahorrar costes operativos.

Telefónica adoptó esta decisión "tras un detallado análisis por parte de los órganos de gobierno competentes" debido a los costes asociados a mantener los valores cotizando en la Bolsa de Nueva York, una decisión ratificada este jueves mediante la emisión del formulario correspondiente (el 'form 25') a la SEC.

La compañía cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1987 a través de los American Depositary Shares (ADSs), cada uno de los cuales representa a una acción ordinaria de Telefónica. Estos títulos se negocian a través de los American Depositary Recipts (ADRs), un certificado emitido por un banco estadounidense.

La operadora encara una nueva etapa marcada por un plan estratégico diseñado para fortalecer su posición en Europa y armarse para procesos de consolidación que puedan surgir, después de abandonar casi todos sus mercados de Hispanoamérica, recortar dividendo y pactar la salida de más de 4.500 empleados.

Esta nueva estrategia, que contempla la salida de países como México o Venezuela, también incluía salir de la Bolsa de Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar, en conjunto, un ahorro de costes superior a los 2.000 millones de euros y un crecimiento anual de los ingresos y del resultado bruto de explotación (ebitda) en torno al 3,5 %.

Por todo ello, la empresa destacó en diciembre que la decisión de salir de Wall Street era "consistente" con el Plan Estratégico presentado y aseguró que la decisión no tendría "ningún impacto" en los clientes y socios de Telefónica, ni en su presencia comercial en Estados Unidos.

Asimismo, Telefónica también tiene la intención de excluir su valor de la Bolsa de Lima. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Kelan Martin, ala pívot estadounidense de 30 años, llega al UCAM CB desde Turquía

Infobae

El exárbitro David Coote es sentenciado a nueve meses de prisión suspendida

Infobae

El extremo Paco Cortés 'corta' su cesión en la Cultural y regresa al Levante

Infobae

Sánchez y Junqueras avanzan en un modelo de financiación autonómica rechazado ya por el PP

Infobae

La Audiencia de Valencia rechaza el sobreseimiento que pidió la exconsellera Salomé Pradas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP vuelve a citar

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “No firmes nada de tu despido sin saber qué derechos tienes”

Resultados ganadores del Super Once del 8 enero

De Guindos avisa de que la regulación del alquiler “restringe” la oferta y advierte del efecto de la crisis de vivienda en el crecimiento

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

DEPORTES

Una tenista juega un torneo

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa