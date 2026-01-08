Tarancón (Cuenca) acoge el Campeonato de España de Ciclocrós con unos mil participantes

Cuenca, 8 ene (EFE).- Tarancón se convertirá este fin de semana en el epicentro del ciclocrós nacional con la celebración del Campeonato de España de Ciclocrós, una cita que reunirá a cerca de 700 corredores inscritos en las pruebas oficiales y a más de 250 jóvenes ciclistas en la carrera de escuelas del domingo.

El campeonato se disputará en el circuito situado en la pradera de la Ermita de la Virgen de Riánsares y se trata de un trazado de 3.000 metros, tal y como ha explicado la organización en un comunicado de prensa.

El recorrido contará con pasos elevados, laderas, obstáculos, arenero y un montaje fruto del trabajo conjunto del Club Training Zone Tarancón, el Ayuntamiento y las instituciones provinciales y autonómicas.

En el plano deportivo, todas las miradas estarán puestas en Felipe Orts, el ciclocrosista español más laureado de la historia, que buscará en Tarancón su octavo título nacional, aunque se enfrentará a rivales como Kevin Suárez, ganador el año pasado en este mismo circuito; Jofre Cullell, Mario Junquera o Gonzalo Inguanzo, vencedor de la Copa de España esta temporada.

En la categoría femenina, Lucía González, vencedora en Tarancón el pasado año, intentará igualar el récord histórico de siete campeonatos de España que ostenta Aída Nuño.

La asturiana llega tras una temporada marcada por problemas físicos, mientras que su principal rival será su compañera de equipo, Sofía Rodríguez, actual campeona nacional.

La organización también ha afirmado que el espectáculo estará garantizado también en las categorías Sub23, juveniles, cadetes y máster, donde Raúl Miraparte parte como principal favorito, con nombres como Unax Galán, David Ivars o Emilio Reinoso al acecho.

En féminas Sub23 destaca la gallega Lorena Patiño, que se medirá a la campeona Marta Betio y a Ana López.

Entre los juveniles, Aitana Gutiérrez defenderá su condición de dominadora de la Copa en la prueba femenina, mientras que en la masculina el gran foco estará en Benjamín Noval, que busca revalidar el título tras una temporada sobresaliente.

Las pruebas máster sumarán más de 300 participantes y contarán con ciclistas de primer nivel, entre ellos campeones del mundo y nombres habituales del panorama nacional.

Será la primera vez que el Campeonato de España de Ciclocrós se celebre en Castilla-La Mancha.

El fin de semana se completará con una carrera íntegra de escuelas, con hasta seis categorías y recorridos adaptados, reforzando el compromiso de Tarancón con el deporte base.

El campeonato arrancará el viernes con la prueba de Team Relay y se desarrollará durante todo el fin de semana. EFE

crm/cst/jpd