Espana agencias

Tarancón (Cuenca) acoge el Campeonato de España de Ciclocrós con unos mil participantes

Guardar

Cuenca, 8 ene (EFE).- Tarancón se convertirá este fin de semana en el epicentro del ciclocrós nacional con la celebración del Campeonato de España de Ciclocrós, una cita que reunirá a cerca de 700 corredores inscritos en las pruebas oficiales y a más de 250 jóvenes ciclistas en la carrera de escuelas del domingo.

El campeonato se disputará en el circuito situado en la pradera de la Ermita de la Virgen de Riánsares y se trata de un trazado de 3.000 metros, tal y como ha explicado la organización en un comunicado de prensa.

El recorrido contará con pasos elevados, laderas, obstáculos, arenero y un montaje fruto del trabajo conjunto del Club Training Zone Tarancón, el Ayuntamiento y las instituciones provinciales y autonómicas.

En el plano deportivo, todas las miradas estarán puestas en Felipe Orts, el ciclocrosista español más laureado de la historia, que buscará en Tarancón su octavo título nacional, aunque se enfrentará a rivales como Kevin Suárez, ganador el año pasado en este mismo circuito; Jofre Cullell, Mario Junquera o Gonzalo Inguanzo, vencedor de la Copa de España esta temporada.

En la categoría femenina, Lucía González, vencedora en Tarancón el pasado año, intentará igualar el récord histórico de siete campeonatos de España que ostenta Aída Nuño.

La asturiana llega tras una temporada marcada por problemas físicos, mientras que su principal rival será su compañera de equipo, Sofía Rodríguez, actual campeona nacional.

La organización también ha afirmado que el espectáculo estará garantizado también en las categorías Sub23, juveniles, cadetes y máster, donde Raúl Miraparte parte como principal favorito, con nombres como Unax Galán, David Ivars o Emilio Reinoso al acecho.

En féminas Sub23 destaca la gallega Lorena Patiño, que se medirá a la campeona Marta Betio y a Ana López.

Entre los juveniles, Aitana Gutiérrez defenderá su condición de dominadora de la Copa en la prueba femenina, mientras que en la masculina el gran foco estará en Benjamín Noval, que busca revalidar el título tras una temporada sobresaliente.

Las pruebas máster sumarán más de 300 participantes y contarán con ciclistas de primer nivel, entre ellos campeones del mundo y nombres habituales del panorama nacional.

Será la primera vez que el Campeonato de España de Ciclocrós se celebre en Castilla-La Mancha.

El fin de semana se completará con una carrera íntegra de escuelas, con hasta seis categorías y recorridos adaptados, reforzando el compromiso de Tarancón con el deporte base.

El campeonato arrancará el viernes con la prueba de Team Relay y se desarrollará durante todo el fin de semana. EFE

crm/cst/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Timothy Ryback: Hitler llegó al poder con intrigas y sin apoyo abrumador en las urnas

Infobae

Detenido un joven por la violación a una chica de 19 años en Nochevieja en Málaga

Infobae

Chivite anuncia este jueves una remodelación del Gobierno navarro con la salida del vicepresidente primero y la portavoz

La presidenta navarra comunicará a media mañana una amplia reorganización en su gabinete, que incluye relevos en los máximos cargos socialistas y altera el equilibrio interno del Ejecutivo tripartito, según han confirmado fuentes oficiales del Palacio de Navarra

Chivite anuncia este jueves una

Carolina Durante, Siloé y Xoel López encabezan el cartel del Palencia Sonora

Infobae

Carlos González causa baja en el REBI Cuenca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Frío, humedad y riesgo sanitario”:

“Frío, humedad y riesgo sanitario”: ertzainas denuncian la “grave situación” que sufren en la Comisaría de Donostia por la “mala planificación”

Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un colombiano internado en un CIE que alegó amenazas de un grupo criminal y una hija nacida en España

La Justicia avala el desahucio de un hombre al que el propietario le dejó vivir gratis y sin contrato en su casa hasta que decidió echarle

Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Alberto Benítez, abogado: “Si sufres un accidente de trabajo tienes muchos derechos que no conoces”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cotización del euro frente al dólar hoy 8 de enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí