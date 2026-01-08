Suspendido el juicio por el alijo de 600 kilos de cocaína decomisado en Asturias en 2022

Oviedo, 8 ene (EFE).- La Audiencia de Oviedo ha suspendido el juicio a cinco procesados que se enfrentan a penas de entre 7 y 21 años de prisión y multas individuales de 145 millones de euros por un alijo de 600 kilos de cocaína y un arsenal de armas localizados en 2022 en una nave de Siero tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

El tribunal ha decidido suspender el juicio, que iba a comenzar hoy y prolongarse durante cinco sesiones, hasta el 6 de febrero, para garantizar el derecho a la defensa de una acusada que cambió recientemente de abogado y que tuvo acceso al sumario, de 8.000 folios, ayer mismo.

La sala no ha puesto nueva fecha para la celebración de la vista, aunque aseguró a las partes que intentará que el juicio se celebre lo antes posible a pesar de que tiene la agenda ocupada durante todo este año.

Otro de los abogados pidió también la suspensión al considerar que no se realizaron algunas pruebas solicitadas, como dos comisiones rogatorias a la justicia de Colombia, dado que su defendido es de esa nacionalidad, cuestión que el tribunal también va a estudiar.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita condenas de prisión que oscilan entre los 7 y 21 años de prisión y multas de 145,2 millones de euros para cada uno de los cinco procesados por delitos contra la salud pública, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas y organización criminal.

Los cinco fueron detenidos dentro de una operación policial iniciada a instancias de la Justicia de Estados Unidos para desmantelar una banda internacional de narcotraficantes que operaba principalmente entre Colombia y España y que culminó con la intervención de 2.600 kilos de cocaína, entre ellos los 600 que se localizaron en una nave de Siero.

Además, en la nave industrial se localizó un arsenal de armas de guerra compuesto por fusiles de asalto, granadas, explosivos, lanzacohetes, silenciadores, armas cortas y cartuchería de multitud de calibres, entre otros dispositivos. EFE

