Soudal seguirá patrocinando al Quick Step de Mikel Landa hasta 2030

Redacción deportes, 8 ene (EFE).- Soudal seguirá unido a Quick Step hasta 2030 como patrocinador principal en la formación del World Tour en el que milita el español Mikel Landa, asegurando así una de las colaboraciones más longevas del ciclismo moderno.

Esta extensión se basa en el acuerdo original firmado en 2023 y representa una declaración de compromiso a largo plazo, tras un período de gran éxito en el ciclismo de carretera, en el que Soudal Quick-Step ha seguido ofreciendo resultados al más alto nivel.

Desde el inicio de la colaboración, el equipo ha conseguido 143 victorias en 25 países, desde las clásicas de primavera hasta las grandes vueltas, pasando por carreras por etapas y contrarreloj individuales, lo que demuestra su capacidad para rendir de forma constante.

Compitiendo en los eventos más prestigiosos del ciclismo, como los Monumentos, las grandes vueltas y el calendario UCI World Tour, Soudal Quick-Step ofrece a su patrocinador principal visibilidad durante todo el año en algunos de los momentos deportivos más destacados de la temporada.

Esta alianza proporciona a Soudal una visibilidad global en Europa, Australia, Asia y América, gracias a una sólida audiencia televisiva, cobertura mediática internacional y activaciones in situ en carreras seguidas por millones de aficionados en todo el mundo.

Además del rendimiento deportivo y la visibilidad global, la alianza permite a Soudal interactuar directamente con clientes, socios y partes interesadas a través de un completo programa de hospitalidad en carreras clave a lo largo de la temporada.

Jurgen Foré, CEO de Soudal Quick-Step, manifestó su satisfacción por la renovación de la alianza.

"En el ámbito deportivo, hemos compartido muchos momentos inolvidables desde 2023, y en el ámbito organizativo nos da la estabilidad para seguir construyendo el futuro. Contar con un patrocinador principal comprometido hasta 2030 es una gran fortaleza para el equipo y una base sólida para el futuro", comentó Foré. EFE

EFE

