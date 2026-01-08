Scariolo: "Estoy contento por superar este partido trampa"

Madrid, 8 ene (EFE).- Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, se sintió "contento" después de superar al Maccabi Rapyd Tel Aviv por 98-86 en el Movistar Arena, en un "partido trampa" al disputarse a puerta cerrada, con el que el equipo se afianza en zona de 'playoff' con 13 triunfos y 8 derrotas.

El entrenador italiano destacó la gran segunda parte del equipo y su trabajo defensivo para llevarse el partido, marcado por la ausencia de aficionados en las gradas del pabellón.

"Ha sido un partido en el que finalmente hemos tenido tranquilidad en la segunda parte gracias a la recuperación del tono defensivo al final del segundo cuarto y extendiéndolo en el tercero. Hemos jugado bien en ataque con buenos porcentajes de tiro y acierto. Hemos conseguido en un mes aumentar el ritmo de los partidos", analizó en rueda de prensa.

"Sabiendo nuestras limitaciones ante defensas estáticas, si conseguimos meter más canastas al contraataque, nos conviene; aunque sea a sabiendas que encajaremos más. Hemos mantenido los porcentajes y nos conviene hasta cierto punto, hemos anotado prácticamente 100 puntos en las últimas semanas. Y contento por superar este partido trampa que nos ha creado alguna cosa irreal por el ambiente", continuó.

Asimismo, Scariolo tuvo palabras de elogio para su jugador, el caboverdiano Walter Tavares, que se convirtió tras el partido en el máximo reboteador histórico de la Euroliga: "Una felicitación también para Tavares, que se ha convertido en el mejor reboteador de la Euroliga, se lo merece. Es un jugador que intenta jugar para que el equipo gane, no le preocupan sus puntos ni lo individual. Es una demostración muy a seguir de cómo hay que jugar en un equipo grande. Por su parte, nunca pide el balón en exceso ni se queja cuando no le llega. Es lo que más aprecio de él a nivel personal al margen de lo que es como jugador".

Cuestionado por si la segunda parte es una de las mejores del Real Madrid hasta la fecha, Scariolo aceptó que fueron de los mejores, aunque también quiso destacar la gran evolución del equipo desde el inicio de la temporada en el mes de octubre.

"Es muy difícil decir si en el tercer cuarto hemos visto al mejor Real Madrid. Estoy de acuerdo que han sido 15 minutos muy buenos. Los últimos minutos del segundo ya nos han dado un empujón hacia delante. Muchos jugadores actúan con más confianza tras el descanso. Es una cosa que hay que razonar un poco. Es cierto que tenemos una política de rotaciones en la que queremos involucrar a todos los jugadores y, básicamente funciona, pero a veces, las salidas iniciales de algunos de ellos es peor que cuando vuelven a jugar después. Curiosos, trataremos de analizarlo", señaló.

"Llevo muchos años en esto. Un equipo que trabaja va creciendo, igual nunca de una manera lineal. Es obvio que en el Madrid si no ganas de 10 puntos en cada cuarto todos los partidos parece que no lo haces bien. Hemos ido perdiendo menos desde octubre en cada balance del mes. Como es complicado analizar el baloncesto, hay que quedarse con los resultados", prosiguió.

Por último, el italiano lamentó la decisión de no jugar con público, al ser un perjuicio "a nivel deportivo", pero celebró la victoria del equipo a pesar de este "escollo".

"A nivel deportivo es obvio que ha sido un perjuicio importante para el equipo, al igual que para el Barça o el Valencia. A nivel político no tengo capacidad para cuestionar la decisión. Por suerte hemos superado el escollo de una manera relativamente holgada y esperemos que no se repita en el futuro", finalizó. EFE