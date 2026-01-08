Renfe activa dos trenes Avlo para reforzar este viernes la ruta Madrid-Sevilla

Madrid, 8 ene (EFECOM).- Renfe ha activado un servicio especial con dos trenes Avlo para reforzar este viernes la ruta Madrid-Sevilla con el objetivo de "atender a las personas que se han quedado sin poder viajar debido a las cancelaciones y supresiones que está llevando a cabo la compañía francesa Ouigo".

La operadora española ha explicado en un comunicado que realizará dos servicios entre Madrid y Sevilla, a las 12.00 y las 17.17 horas, mientras que, si fuera necesario, programará servicios especiales adicionales para atender a los viajeros afectados por las cancelaciones en el trayecto Madrid–Málaga en ambos sentidos.

Renfe afirma que esta es "una muestra de su compromiso con los viajeros y para facilitar la movilidad de todos los afectados por estas cancelaciones" y ha detallado que estos trenes estarán a un precio de 7 euros para aquellos que han visto sus billetes suprimidos.

La compañía ha recalcado que la normativa establece que si en 100 minutos después de la hora prevista de salida no se ofrece una solución a los viajeros, los viajeros pueden buscar un transporte público alternativo y la empresa deberá devolverles el coste del billete que hayan tenido que comprar. EFECOM