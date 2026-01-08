Red Universitaria x Palestina pide a rectores condenar ataques israelíes a universitarios

Madrid, 8 ene (EFE).- La Red Universitaria x Palestina ha exigido a los rectores de las universidades públicas españolas que condenen "el grave ataque" y la redada de fuerzas israelíes contra la Universidad de Birzeit en Cisjordania y que se saldó con once estudiantes heridos.

El Ministerio de Educación Superior de la Autoridad Palestina considera que se ha vulnerado la inviolabilidad de las instituciones educativas recogida en convenciones internacionales y tanto la universidad de Birzeit como el Sindicato de Profesores y Empleados han lamentado esta incursión que, según señalaron en un comunicado, se produjo a plena luz del día, mientras se impartía clase y los estudiantes se encontraban en las aulas.

"Son acontecimientos muy graves", señala en una nota de prensa la Red Universitaria x Palestina que pide a los rectorados de las universidades públicas hacer una "condena pública, clara y enérgica de este ataque, que se enmarca dentro de las políticas genocidas que continúan con otra intensidad en Gaza y siguen escalando en grado de brutalidad y absoluta impunidad en Cisjordania".

La organización propalestina española recuerda que la Universidad Birzeit ha hecho un llamamiento claro "a todas las instituciones internacionales, organizaciones de defensa de los derechos humanos para que asuman sus responsabilidades morales y legales, boicoteen las instituciones educativas y culturales afiliadas a la ocupación y adopten medidas urgentes".

El Ejército israelí justificó la redada, la primera que se produce contra una universidad palestina en horario de clase, alegando que se produjo una "concentración en apoyo e incitación al terrorismo".EFE