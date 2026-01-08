Espana agencias

Red Universitaria x Palestina pide a rectores condenar ataques israelíes a universitarios

Guardar

Madrid, 8 ene (EFE).- La Red Universitaria x Palestina ha exigido a los rectores de las universidades públicas españolas que condenen "el grave ataque" y la redada de fuerzas israelíes contra la Universidad de Birzeit en Cisjordania y que se saldó con once estudiantes heridos.

El Ministerio de Educación Superior de la Autoridad Palestina considera que se ha vulnerado la inviolabilidad de las instituciones educativas recogida en convenciones internacionales y tanto la universidad de Birzeit como el Sindicato de Profesores y Empleados han lamentado esta incursión que, según señalaron en un comunicado, se produjo a plena luz del día, mientras se impartía clase y los estudiantes se encontraban en las aulas.

"Son acontecimientos muy graves", señala en una nota de prensa la Red Universitaria x Palestina que pide a los rectorados de las universidades públicas hacer una "condena pública, clara y enérgica de este ataque, que se enmarca dentro de las políticas genocidas que continúan con otra intensidad en Gaza y siguen escalando en grado de brutalidad y absoluta impunidad en Cisjordania".

La organización propalestina española recuerda que la Universidad Birzeit ha hecho un llamamiento claro "a todas las instituciones internacionales, organizaciones de defensa de los derechos humanos para que asuman sus responsabilidades morales y legales, boicoteen las instituciones educativas y culturales afiliadas a la ocupación y adopten medidas urgentes".

El Ejército israelí justificó la redada, la primera que se produce contra una universidad palestina en horario de clase, alegando que se produjo una "concentración en apoyo e incitación al terrorismo".EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Catorce comunidades en alerta por nevadas, oleaje, vientos y lluvias fuertes

Infobae

Los pros y los contras de Mercosur para la agroalimentación española

Infobae

La Bolsa de Shanghái gana un 0,92 % y la de Shenzhen, un 1,15 %

Infobae

Abonados de la Cultural Leonesa, descuento de al menos 50 % para la Copa ante el Athletic

Infobae

Leonardo Campana afirma que Ecuador buscará hacer historia en el Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”