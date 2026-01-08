Portugal defiende corona con baja de Zicky Té y presencia de Edu (ElPozo) y Erick (Barça)

Redacción deportes, 8 ene (EFE).-Portugal afrontará la Eurocopa 2026 de fútbol sala marcada por las novedades en su convocatoria y, sobre todo, por la sensible baja de Zicky Té, una de las grandes estrellas del equipo luso y jugador del Sporting de Lisboa, que se perderá el torneo por lesión.

La fase final del campeonato se disputará entre el 21 de enero y el 7 de febrero de 2026 en Letonia, Lituania y Eslovenia, con la selección portuguesa defendiendo el título conquistado en las dos últimas ediciones.

El combinado que dirige Jorge Braz llegará a la cita continental con caras nuevas y ausencias de peso. Además de Zicky Té, tampoco estará João Matos, otro de los referentes del vestuario, lo que obligará al seleccionador a reajustar su estructura competitiva.

En el capítulo positivo destacan los debuts de Diogo Santos, Bernardo Paçó y Rúben Góis en fases finales de grandes competiciones con la camiseta principal de la selección, además de la presencia del meta Edu Sousa, que milita en ElPozo Murcia y que antes lo hizo en el Viña Albali Valdepeñas, y del ala-cierre Erick Mendonça, que juega en el Barça.

Portugal ha quedado encuadrada en el grupo D junto a Italia, Polonia y Hungría, un grupo exigente en el que los lusos parten como uno de los grandes favoritos al título.

Esta será la undécima participación de Portugal en una fase final de la Eurocopa, que alcanza su decimotercera edición. El conjunto portugués solo se ausentó en las ediciones de 1996 y 2001, y fue anfitrión del torneo en 2007, celebrado en Gondomar.

Además, llega a esta cita como vigente bicampeona de Europa, tras los títulos logrados en 2018, en Eslovenia, y en 2022, en los Países Bajos.

La selección portuguesa disputará todos sus encuentros de la fase de grupos en Liubliana. El debut será frente a Italia el sábado 24 de enero. Posteriormente, se medirá a Hungría en la segunda jornada del grupo el martes 27 y cerrará la primera fase ante Polonia el jueves 29 y todos los partidos los jugará en el Arena Stožice de la capital eslovena.

La preparación comenzará el próximo domingo, 11 de enero, con una concentración en la Ciudad del Fútbol y, antes de viajar a Eslovenia, Portugal disputará dos partidos amistosos ante Bosnia los días 16 y 18, en Porto Salvo y en el FPF Arena Portugal, como últimas pruebas antes de iniciar la defensa de su corona continental. EFE

jmd/jpd