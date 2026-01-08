Espana agencias

Pistas del principal aeropuerto argentino cerrarán por unas horas por mantenimiento

Buenos Aires, 8 ene (EFECOM).- Las pistas del aeropuerto internacional de Ezeiza, el principal de Argentina, no estarán operativas este viernes durante unas horas debido a tareas de mantenimiento, medida que afectará a 41 vuelos, anunciaron este jueves fuentes oficiales.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina informó en un comunicado que las pistas del aeropuerto internacional Ministro Pistarini estarán cerradas este viernes entre las 13:55 hora argentina (16:55 GMT) y las 17:40 hora local (20:40 GMT).

Durante esas horas, se realizarán en las pistas "tareas de mantenimiento programadas, dispuestas por razones de fuerza mayor", según el comunicado.

La ANAC indicó que las tareas de mantenimiento "preventivo" fueron "coordinadas y consensuadas" con las líneas aéreas, las autoridades aeroportuarias y la empresa Aeropuertos Argentina 2000, firma a cargo de la administración de la terminal aérea, situada a unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Según explica el comunicado, la decisión de llevar adelante estos trabajos se adoptó tras una evaluación técnica, "con el objetivo de optimizar las condiciones operativas, priorizando en todo momento la seguridad operacional, eje central del sistema aeronáutico".

La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina 2000 y "se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas", sostuvo la ANAC.

Las líneas aéreas que operan en la terminal fueron notificadas de este cierre temporal y participaron del análisis conjunto para definir la franja horaria de menor impacto operativo.

Según precisó la AMAC, este cierre temporal afectará a 41 vuelos, cuyas operaciones están siendo reprogramadas por las aerolíneas.

"Se recomienda a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos y, ante dudas o consultas sobre posibles modificaciones, comunicarse directamente con su línea aérea", añade el comunicado. EFECOM

