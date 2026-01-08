Espana agencias

Piden 40 años de cárcel al acusado de asesinar a su expareja en abril de 2022 en Cuenca

Toledo, 8 ene (EFE).- La Audiencia Provincial de Cuenca acoge desde el próximo lunes el juicio con jurado popular contra el acusado de asesinar a su expareja en la pedanía de Nohales, e intentar asesinar a la pareja de esta en Cuenca, en abril de 2022, unos hechos por los que la Fiscalía pide 40 años de cárcel.

En el escrito de la Fiscalía, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, también se pide que al acusado se le prive de la patria potestad de los dos hijos que tenía con la víctima y una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con los dos menores durante 35 años.

En total, el acusado se enfrenta a cuatro delitos: uno por asesinar a su expareja, para el que se pide una condena de 25 años de prisión; otro por tentativa de asesinato contra la entonces pareja de la víctima, por el que se solicita 12 años de cárcel; y otros dos años de cárcel por un delito de allanamiento de morada, ya que entró en el domicilio que compartían la fallecida y su actual pareja de madrugada.

También se pide un año de prisión por un delito de quebrantamiento de condena.

Además de las penas de prisión, el Ministerio Público solicita que se indemnice por daños morales con 200.000 euros a cada uno de los hijos; con 75.000 euros a la madre de la víctima y con 30.0000 euros a cada uno de los dos hermanos de la víctima.

Para la pareja de la fallecida, que fue agredido, se pide una indemnización de 27.650 euros por perjuicios estéticos y diferentes secuelas.

De acuerdo al relato expuesto por el fiscal, el acusado y la víctima, Victoria Cristina, se casaron en 2007 y tenía dos hijos en común, de 14 y 8 años en el momento de los hechos.

La mujer decidió, en marzo de 2021, finalizar la relación y en noviembre de ese año denunció al acusado por malos tratos, por lo que se le impuso una medida cautelar de prohibición de aproximación a una distancia de 200 metros y de comunicación.

A pesar de ello, indica el Ministerio Público, el acusado "continuó controlando la vida" de Victoria Cristina "espiando sus movimientos" y llegó a hacer una copia de las llaves de su casa.

El 4 de abril de 2022, el acusado cogió un cuchillo de casa y avisó a su madre y a su hermana que había visto a la víctima con otro hombre y que "la iba a matar".

Tras acceder al domicilio donde se encontraban ambas víctimas, según el fiscal, propinó varias cuchilladas a su Victoria Cristina, que falleció, y a su pareja, que resultó herido de gravedad.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

