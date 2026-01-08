Espana agencias

Óscar Plano: "Al Valladolid le tengo un aprecio enorme"

Madrid, 8 ene (EFE).- Óscar Plano, centrocampista del Leganés, afirmó que al Valladolid, donde jugó durante seis años, le tiene un aprecio enorme si bien reconoce que espera que el domingo su equipo sea capaz de imponerse al cuadro blanquivioleta, al que considera un rival "muy difícil" y un "equipo grande".

"Es un rival muy difícil, gente con mucha calidad. El Valladolid es un equipo grande, les tengo muchísimo cariño porque ha sido mi casa durante seis años. Les tengo un aprecio enorme, allí me trataron muy bien pero cuando estamos en el campo y vistes otra camiseta te concentras en ganarles. Espero que a partir del domingo les vaya muy bien, pero que el domingo se dejen aquí los tres puntos", señaló en declaraciones difundidas por el club.

El Leganés viene de lograr una victoria importante en casa del Albacete: "En algunas fases del partido del otro día creo que estuvimos muy bien. Hay cosas que mejorar y en eso estamos. El entrenador es muy consciente de aquellos aspectos en los que debemos dar un paso adelante. Estamos muy contentos de volver a sumar tres puntos, pero no estamos en una dinámica del todo buena, necesitamos sumar mucho más y creo que este fin de semana es un partido muy bueno para volver a lograr otra victoria, sobre todo con nuestra gente".

En ese choque, él fue titular: "Siempre que he salido al campo he intentado hacerlo lo mejor posible. El otro día el míster me dio la confianza de jugar de inicio y creo que estuve a un gran nivel, pero no me conformo con ello. Quiero ayudar al equipo, ayudarme a mi mismo porque me veo muy capacitad, con muchas ganas y mucha fuerza para sacar esto adelante. Los minutos en los que tenga que jugar intentaré ayudar al equipo lo mejor posible"

Además habló de la importancia de mejorar como locales en Butarque: "Este año no esta siendo el mejor en casa pero estamos capacitados. En el día a día se ve que la gente tiene muchas ganas de revertir la situación, sobre todo en casa. Hemos hablado en el vestuario que con el nuevo año hay que limpiar la cabeza, que en nuestra casa tenemos que ser muy fuertes. La gente nos está ayudando para poder sumar de tres y creo que en este partido habrá un buen ambiente de fútbol, es un día propicio para sacar los tres puntos". EFE

